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Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Environnement / Le datura inquiète le monde agricole

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Le datura inquiète le monde agricole

Originaire du Mexique, le datura stramoine s’implante discrètement mais sûrement dans les champs bretons. La rotation des cultures est le moyen le plus efficace pour s’en débarrasser.

Lecture : 2 min.
Plants de datura - Illustration Le datura inquiète le monde agricole
Des plants de datura, repérés par drone, dans un champ de légumes.

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