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Journal Paysan Breton / Élevage / Volaille / Miser sur une stratégie préventive globale

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Miser sur une stratégie préventive globale

La coccidiose pèse lourdement sur les performances technico-économiques. Depuis 2022, la coopérative Valsoleil (26) teste puis déploie un programme anticoccidien structuré.

Lecture : 2 min.
élevage de poulets - Illustration Miser sur une stratégie préventive globale
La coccidiose est en hausse chez les poulets lourds.

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