Le modèle allemand arrivé à saturation

Souvent citée en exemple, la méthanisation agricole allemande s’est développée à marche forcée depuis le début des années 2010, sous l’impulsion de la loi sur les énergies renouvelables (EEG). Tarifs d’achat élevés, visibilité à long terme et procédures simplifiées ont favorisé l’essor rapide d’unités majoritairement agricoles, adossées aux exploitations d’élevage. En quinze ans, le pays a constitué le premier parc européen, avec plus de 9 000 installations au milieu des années 2010. Mais ce succès quantitatif s’est accompagné de dérives structurelles. Un développement rapide, industriel, aujourd’hui contraint Concurrences sur le foncier Pour sécuriser l’alimentation des méthaniseurs, de nombreuses exploitations ont massivement recours aux cultures dédiées, en particulier le maïs ensilage. Cette spécialisation a profondément modifié les assolements, accentué la concurrence sur le foncier et suscité de vives critiques environnementales, notamment sur la biodiversité, l’érosion des sols et les fuites d’azote. Dans certaines régions, la méthanisation est ainsi devenue un facteur de tension plus qu’un outil de transition (comme en Basse-Saxe, Bavière et le Mecklembourg). Face à ces effets pervers, les autorités allemandes ont progressivement durci le cadre réglementaire : plafonnement des cultures énergétiques, baisse des tarifs de rachat, appels d’offres plus sélectifs. Résultat : depuis 2017, les nouvelles installations se raréfient et le parc entre dans une phase de recompositions régionales. Montée du biométhane Parallèlement, depuis 2020, de nombreuses unités arrivent en fin de contrat d’achat garanti, fragilisant leur viabilité économique dans un contexte de hausse des coûts de maintenance et de main-d’œuvre. Aujourd’hui, la méthanisation agricole allemande reste un pilier énergétique, mais son avenir repose moins sur l’expansion que sur la reconversion : amélioration de l’efficacité des unités existantes, recentrage sur les effluents, développement du biométhane et meilleure articulation avec les systèmes de production. Une trajectoire dont les limites constituent un retour d’expérience précieux pour les filières européennes encore…