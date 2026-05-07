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Journal Paysan Breton / Élevage / Ovin/caprin / RGH-trèfles : un mélange taillé pour les chèvres

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2026 05 08 distrivert mb

RGH-trèfles : un mélange taillé pour les chèvres

Au Gaec des Sources, à Quistinic (56), un assolement repensé depuis l'arrivée des chèvres en 2022 place l'enrubannage RGH-trèfles au centre de la ration des 360 laitières.

Lecture : 2 min.
chèvres au cornadis - Illustration RGH-trèfles : un mélange taillé pour les chèvres
Les refus sont retirés chaque matin, l’aire d’alimentation soufflée et balayée. L’enrubannage est distribué à la dérouleuse, le foin à volonté par-dessus, complété en soirée si besoin.​​​​​​​ | © Paysan Breton

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