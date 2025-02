Il interviendra au Salon pour promouvoir son métier

Comme chaque année, Intercéréales, qui représente la filière française des céréales, depuis la production, jusqu’à la transformation en produits finis*, communiquera pendant les dix jours du Salon parisien. Des agriculteurs sont mis à contribution. « C’est un plaisir », indique Stéphane Le Goff, producteur de céréales et de légumes dans le sud du Morbihan sur une exploitation de 120 hectares, « une belle expérience, qui permet d’échanger avec des citadins, généralement sympathiques et curieux. Tout le monde en sort gagnant ». Pratiques respectueuses de l’environnement Cette année, la filière veut mettre l’accent sur la transition, la décarbonation. « Je parlerai de mes pratiques agronomiques sur céréales mais aussi sur légumes. Je fais du semis direct avant maïs. Je vends mes céréales à mon voisin producteur de porcs, qui me fournit des engrais organiques. C’est du circuit court. Je mettrai également en avant l’agriculture de précision. Une partie des légumes (cultures en ligne) sont désormais désherbés par l’Écorobotix », un robot pulvérisateur intelligent et ultra-précis qui permet d’économiser jusqu’à 90 % de produits phytosanitaires. « J’utilise aussi le Scan Bean, un modèle agro-climatique simulant le niveau de risque Sclérotinia pour décider et positionner au plus juste les applications fongicides sur haricots ». La ferme est certifiée HVE niveau 3. Les échanges sont une ouverture d’esprit Stéphane Le Goff est un habitué de la communication grand public. C’est la troisième fois qu’il interviendra au Salon pour promouvoir le métier. Il a également été ambassadeur légumes d’aucy lors d’un concours culinaire à Paris ; il communique sur les réseaux dans de courtes vidéos, sans oublier le « local » : « J’ai accueilli des scolaires sur différentes exploitations et je présente mes pratiques au collège d’Hennebont ». Il participe aussi régulièrement au comice de Pluvigner. « Les échanges sont, pour moi, une ouverture…