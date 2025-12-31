S'abonner

Journal Paysan Breton / DÃ©partement / Morbihan / Â«Â SalariÃ©, câ€™est un mÃ©tier dâ€™avenirÂ Â»

Dossier technique

Â«Â SalariÃ©, câ€™est un mÃ©tier dâ€™avenirÂ Â»

SCEA du Domaine, Ã  Guilliers (56) - Olivier Cresteaux gÃ¨re des salariÃ©s sur son exploitation depuis presque 20 ans. MalgrÃ© une tension sur la main-dâ€™Å“uvre, il continue Ã  recruter grÃ¢ce Ã  des conditions de travail soignÃ©es, un management de proximitÃ© et la crÃ©ation dâ€™un cadre de travail agrÃ©able.

Lecture : 3 min.
Un homme avec les bras dans le dos dans un jardin - Illustration Â«Â SalariÃ©, câ€™est un mÃ©tier dâ€™avenirÂ Â»
Olivier Cresteaux. | Â© Paysan Breton

Â« ÃŠtre salariÃ©, ce nâ€™est pas un mÃ©tier Ã  part : câ€™est un mÃ©tier dâ€™avenir, un domaine oÃ¹ lâ€™on peut vraiment sâ€™Ã©panouir Â», affirme Olivier Cresteaux, Ã©leveur de porc Ã  Guilliers (56). Il faut dire que la main-dâ€™Å“uvre nâ€™a plus de secret pour cet agriculteur installÃ© depuis 1998 sur lâ€™exploitation familiale. Ã€ lâ€™Ã©poque dÃ©jÃ , des salariÃ©s y travaillaient aux cÃ´tÃ©s des quatre associÃ©s. Depuis 2006, le Morbihannais gÃ¨re seul lâ€™exploitation. Â« Le dÃ©part en retraite de mes associÃ©s a encore plus incitÃ© les embauches Â», dÃ©clare-t-il. Aujourdâ€™hui, la structure sâ€™Ã©tend sur quatre sites, avec un Ã©levage de 900 truies et une SAU de 400 hectares. Lâ€™Ã©quipe compte entre 10 et 12 personnes, principalement en CDI. Pour simplifier les dÃ©marches administratives et sÃ©curiser les trajets entre les sites, Olivier Cresteaux fait appel Ã  un groupement dâ€™employeurs.

J’adore transmettre mes connaissances

Recruter malgrÃ© les tensions

Si les deux salariÃ©s de lâ€™atelier de production vÃ©gÃ©tale sont stables, la situation est bien diffÃ©rente pour lâ€™Ã©levage. Â« Il est trÃ¨s difficile de recruter et les gens ne restent jamais trÃ¨s longtemps, alors quâ€™il faut entre 3 et 5 ans pour former un salariÃ© Â», constate lâ€™agriculteur. Â« Jâ€™ai dÃ» renouveler entiÃ¨rement mon Ã©quipe trois fois en cinq ans. Â» MalgrÃ© cette tension de main-dâ€™Å“uvre, Olivier Cresteaux continue dâ€™attirer du personnel chez lui grÃ¢ce Ã  son rÃ©seau et aux avantages quâ€™il propose. Â« Recruter et former sont trÃ¨s Ã©nergivores et chronophages, mais j’adore transmettre mes connaissances Â», lance-t-il. Ã€ l’occasion, l’agriculteur embauche Ã©galement des stagiaires pour des durÃ©es de 6 mois, en particulier pour des stages de fin d’Ã©tudes.

BÃ¢timent neuf et logements

Â« Il faut gÃ©rer ses salariÃ©s comme dans nâ€™importe quelle entreprise Â», souligne lâ€™Ã©leveur. Â« Cela signifie respecter les horaires, ici 41,5 heures/semaine, accorder cinq semaines de congÃ©s payÃ©s par an et offrir un cadre de travail agrÃ©able. Â» Lâ€™Ã©quipe dÃ©diÃ©e Ã  lâ€™Ã©levage Ã©volue par exemple dans un bÃ¢timent de naissage neuf. CÃ´tÃ© sanitaire, sept douches sont Ã  leur disposition. Â« Jâ€™emploie beaucoup de main-dâ€™Å“uvre Ã©trangÃ¨re Â», ajoute-t-il. Â« Si besoin, je propose Ã©galement des logements : appartements, maisons ou mobilhomes. Â» Selon leurs qualifications, les salariÃ©s sont payÃ©s entre 1 900 et 2 700 â‚¬ net/mois. Olivier Cresteaux envisage en outre dâ€™instaurer une prime dâ€™intÃ©ressement.

Renforcer la cohÃ©sion

Â« Une bonne ambiance dans son Ã©quipe est gÃ©nÃ©rateur de rÃ©sultats techniques Â», assure Olivier Cresteaux. En plus de favoriser la synergie entre les salariÃ©s, cela influence aussi le bien-Ãªtre des porcs, trÃ¨s sensibles au stress. Lâ€™agriculteur met un point dâ€™honneur Ã  gÃ©rer tous les conflits le plus rapidement possible, car Â« les non-dits sont trÃ¨s problÃ©matiques, dâ€™autant plus que certains ne parlent pas franÃ§ais. Â» La cohÃ©sion dâ€™Ã©quipe est Ã©galement renforcÃ©e par des moments de dÃ©tente comme des team building, des repas de fin dâ€™annÃ©e ou la traditionnelle pause-cafÃ© Ã  10 h. Â« Nous essayons aussi de fÃªter les anniversaires Â», conclut le Morbihannais.

Alexis Jamet

Se former rÃ©guliÃ¨rement

Au fil des annÃ©es, Olivier Cresteaux sâ€™est beaucoup formÃ©, notamment auprÃ¨s du Cerfrance ou de la Chambre dâ€™agriculture. Il y a par exemple appris Ã  communiquer avec ses salariÃ©s, Ã  mener un entretien dâ€™embauche et aussi Ã  mieux se connaÃ®tre soi-mÃªme. Lâ€™Ã©leveur continue Ã  se former rÃ©guliÃ¨rement grÃ¢ce Ã  des ressources en ligne. Â« Un bon manager sait se mettre Ã  la place de son personnel Â», estime lâ€™Ã©leveur. Le chef dâ€™exploitation reste dâ€™ailleurs prÃ©sent dans lâ€™Ã©levage et au contact des animaux chaque jour. Il est Ã©galement adepte du management au cas par cas, qui consiste Ã  identifier les points forts et points faibles de chaque personne. Â« Je les teste sur tous les postes. Lâ€™avantage dâ€™avoir beaucoup de personnel, câ€™est que lâ€™on peut plus facilement travailler en monotÃ¢che et aller donner ponctuellement un coup de main Ã  des collÃ¨gues. Â» Les salariÃ©s ont Ã©galement la possibilitÃ© de se former, notamment via des formations proposÃ©es par la Cooperl.

Tags : ,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiÃ©e. Les champs obligatoires sont indiquÃ©s avec *

Ce site utilise Akismet pour rÃ©duire les indÃ©sirables. En savoir plus sur la faÃ§on dont les donnÃ©es de vos commentaires sont traitÃ©es.

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner