Â«Â SalariÃ©, câ€™est un mÃ©tier dâ€™avenirÂ Â»

Â« ÃŠtre salariÃ©, ce nâ€™est pas un mÃ©tier Ã part : câ€™est un mÃ©tier dâ€™avenir, un domaine oÃ¹ lâ€™on peut vraiment sâ€™Ã©panouir Â», affirme Olivier Cresteaux, Ã©leveur de porc Ã Guilliers (56). Il faut dire que la main-dâ€™Å“uvre nâ€™a plus de secret pour cet agriculteur installÃ© depuis 1998 sur lâ€™exploitation familiale. Ã€ lâ€™Ã©poque dÃ©jÃ , des salariÃ©s y travaillaient aux cÃ´tÃ©s des quatre associÃ©s. Depuis 2006, le Morbihannais gÃ¨re seul lâ€™exploitation. Â« Le dÃ©part en retraite de mes associÃ©s a encore plus incitÃ© les embauches Â», dÃ©clare-t-il. Aujourdâ€™hui, la structure sâ€™Ã©tend sur quatre sites, avec un Ã©levage de 900 truies et une SAU de 400 hectares. Lâ€™Ã©quipe compte entre 10 et 12 personnes, principalement en CDI. Pour simplifier les dÃ©marches administratives et sÃ©curiser les trajets entre les sites, Olivier Cresteaux fait appel Ã un groupement dâ€™employeurs.

J’adore transmettre mes connaissances

Recruter malgrÃ© les tensions

Si les deux salariÃ©s de lâ€™atelier de production vÃ©gÃ©tale sont stables, la situation est bien diffÃ©rente pour lâ€™Ã©levage. Â« Il est trÃ¨s difficile de recruter et les gens ne restent jamais trÃ¨s longtemps, alors quâ€™il faut entre 3 et 5 ans pour former un salariÃ© Â», constate lâ€™agriculteur. Â« Jâ€™ai dÃ» renouveler entiÃ¨rement mon Ã©quipe trois fois en cinq ans. Â» MalgrÃ© cette tension de main-dâ€™Å“uvre, Olivier Cresteaux continue dâ€™attirer du personnel chez lui grÃ¢ce Ã son rÃ©seau et aux avantages quâ€™il propose. Â« Recruter et former sont trÃ¨s Ã©nergivores et chronophages, mais j’adore transmettre mes connaissances Â», lance-t-il. Ã€ l’occasion, l’agriculteur embauche Ã©galement des stagiaires pour des durÃ©es de 6 mois, en particulier pour des stages de fin d’Ã©tudes.

BÃ¢timent neuf et logements

Â« Il faut gÃ©rer ses salariÃ©s comme dans nâ€™importe quelle entreprise Â», souligne lâ€™Ã©leveur. Â« Cela signifie respecter les horaires, ici 41,5 heures/semaine, accorder cinq semaines de congÃ©s payÃ©s par an et offrir un cadre de travail agrÃ©able. Â» Lâ€™Ã©quipe dÃ©diÃ©e Ã lâ€™Ã©levage Ã©volue par exemple dans un bÃ¢timent de naissage neuf. CÃ´tÃ© sanitaire, sept douches sont Ã leur disposition. Â« Jâ€™emploie beaucoup de main-dâ€™Å“uvre Ã©trangÃ¨re Â», ajoute-t-il. Â« Si besoin, je propose Ã©galement des logements : appartements, maisons ou mobilhomes. Â» Selon leurs qualifications, les salariÃ©s sont payÃ©s entre 1 900 et 2 700 â‚¬ net/mois. Olivier Cresteaux envisage en outre dâ€™instaurer une prime dâ€™intÃ©ressement.

Renforcer la cohÃ©sion

Â« Une bonne ambiance dans son Ã©quipe est gÃ©nÃ©rateur de rÃ©sultats techniques Â», assure Olivier Cresteaux. En plus de favoriser la synergie entre les salariÃ©s, cela influence aussi le bien-Ãªtre des porcs, trÃ¨s sensibles au stress. Lâ€™agriculteur met un point dâ€™honneur Ã gÃ©rer tous les conflits le plus rapidement possible, car Â« les non-dits sont trÃ¨s problÃ©matiques, dâ€™autant plus que certains ne parlent pas franÃ§ais. Â» La cohÃ©sion dâ€™Ã©quipe est Ã©galement renforcÃ©e par des moments de dÃ©tente comme des team building, des repas de fin dâ€™annÃ©e ou la traditionnelle pause-cafÃ© Ã 10 h. Â« Nous essayons aussi de fÃªter les anniversaires Â», conclut le Morbihannais.

Alexis Jamet

Se former rÃ©guliÃ¨rement