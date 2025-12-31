Donner envie de rester… ou de se lancer

« Dans notre élevage, nos salariés doivent bénéficier des mêmes conditions que dans n’importe quelle autre entreprise », affirme Sylvia David, associée avec son mari Bruno à Loscouët-sur-Meu (22). Au cours de formations suivies avec le Ceta 35, l’éleveuse a visité plusieurs entreprises, majoritairement para-agricoles, pour s’inspirer de leurs méthodes et adapter l’organisation du travail dans l’exploitation.

Il faut oublier le mouton à cinq pattes

Les deux salariés de la structure travaillent par exemple sur quatre jours par semaine, du mardi au vendredi, et ont un week-end d’astreinte par mois. Les horaires sont également ajustés en fonction des souhaits du personnel.

Recruter des collaborateurs

L’exploitation possède un élevage de 90 vaches laitières et de 280 truies naisseur-engraisseur. La SAU est de 200 ha. La ferme a toujours connu des salariés, souvent non-issus du milieu agricole. En général, une personne est embauchée comme porcher, et l’autre pour gérer les bovins et les cultures. « Chez moi, les salariés sont considérés comme de vrais collaborateurs », souligne Sylvia David. « Je prends aussi ponctuellement des stagiaires et des apprentis pour leur faire découvrir le métier et susciter des vocations. »

Amélioration continue

Les salariés sont souvent de passage dans l’exploitation, surtout en ce qui concerne l’atelier porcin. « C’est rare qu’ils restent plus de trois ans », constate l’éleveuse. « Cependant, aucun n’est parti par dépit. Nous recrutons souvent des jeunes d’une vingtaine d’années. S’ils partent, c’est pour reprendre une formation ou même s’installer. »

À chaque départ, l’éleveuse fait remplir un questionnaire dont les réponses servent à améliorer les pratiques de l’élevage. C’est ainsi qu’elle a introduit les tatouages sur l’arrière-train des cochettes, afin de les identifier même lorsqu’elles perdent leurs boucles auriculaires.

Faire confiance et déléguer

Lors de recrutements, Sylvia David refuse de s’arrêter aux a priori. « Il faut oublier le mouton à cinq pattes », déclare-t-elle. « De plus, il est essentiel de faire confiance. C’est pour ça que je délègue assez facilement, afin de voir jusqu’où les personnes peuvent aller. »

Elle veille aussi à constituer une équipe aux personnalités complémentaires. « C’est toujours mieux d’avoir des conversations intéressantes pendant la pause déjeuner », lance-t-elle. Les entretiens durent en moyenne deux heures et demie, le temps d’échanger et de visiter l’élevage. « C’est aussi l’occasion d’observer comment la personne réagit face aux bruits, aux odeurs et aux animaux. »

Une fois embauché, le salarié est accompagné pendant au minimum trois semaines. « Nous prenons également soin de lui fournir tous les vêtements et équipements de sécurité neufs et à sa taille », ajoute l’éleveuse.

Enfin, Sylvia David inclut son personnel lors des rendez-vous techniques ou commerciaux. « Souvent, ces rendez-vous sont fixés pendant notre pause-café, à 10 h. Ainsi, je suis sûre que tout le monde est présent. »

