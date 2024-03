Des logements pour les salariés 

« Par habitant, le soutien financier est beaucoup plus important sur ce territoire du Roi Morvan que dans les grandes agglomérations et c’est normal », indique le président de Région. La résidence habitat jeunes (8 logements), inaugurée le 13 mars à Guiscriff, illustre ce soutien. Elle est située en centre bourg, à proximité des commerces, de la Poste et de la médiathèque. Son aménagement a bénéficié d’une aide de la Région de plus de 120 000 € (sur un montant total de travaux d’environ 900 000 €) au titre du programme « Bien vivre partout en Bretagne 2021 ». L’objectif de la commune, propriétaire des lieux, est de répondre au défi du logement des salariés, alors que les entreprises locales peinent à recruter. La nouvelle résidence est un bâtiment rénové grâce à des matériaux biosourcés et équipé de panneaux photovoltaïques. Elle se compose de 4 T2 et de 4 studios, gérés par l’association Ailes.

De nombreux projets

Trois autres résidences verront le jour à Guéméné-sur-Scorff (3 logements), Le Faouët (8) et Gourin (11). Cette dernière est également soutenue au titre de « Bien vivre partout en Bretagne 2023-2025 », tout comme 13 autres projets du ressort de Roi Morvan communauté, pour un montant global de près de 1,7 M €. Parmi les autres engagements de la Région figurent le renforcement de la ligne BreizhGo Carhaix-Gourin-Le Faouët-Lorient ; un contrat de développement touristique dans le cadre de la destination Cœur de Bretagne-Kalon Breizh et depuis janvier 2024, un nouveau pacte culturel pour assurer la vitalité artistique du territoire, au plus près des habitants.