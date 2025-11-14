S'abonner

Journal Paysan Breton / Dossiers / Tomate sous abri

Dossier technique

Tomate sous abri

Gros plan sur des pieds de tomate - Illustration Tomate sous abri
Entre Thermitubes, déshumidificateur et cogénération, la tomate bretonne ajuste son climat pour produire mieux, plus tôt et avec moins d’énergie.

La culture de tomate devient très productive lorsque le climat est maitrisé, comme c’est le cas sous abri. Certaines variétés peuvent donner jusqu’à 70 kg/m2 quand toutes les conditions sont réunies. Il suffit de quelques degrés de plus pour voir ces plantes réagir rapidement en produisant des grappes plus fournies, ou en avançant la date de récolte des fruits. Ce dossier reprend des témoignages de maraîchers ainsi que des essais sous serre, dont l’objectif commun est de réduire les intrants ou de prévenir des attaques de maladies.

