Manutention : Bien acheter d’occasion

Du matériel de manutention aligné dans un parc ombragé - Illustration Manutention : Bien acheter d’occasion
Face à la hausse des prix du matériel neuf, acheter d’occasion peut être une bonne alternative. Ce dossier, orienté vers le matériel de manutention d’occasion, aborde les bons réflexes à avoir lors de ces achats. Il met également en avant des retours d’expériences d’utilisateurs pour qui la seconde main ou le reconditionnement ont été bénéfiques.

