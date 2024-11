Des outils qui changent la façon de travailler

Dans les fermes, certains outils trouvent leur place pour leur polyvalence, leur format, leur capacité à réduire le temps de travail ou encore leurs fonctionnalités technologiques. Dans ce dossier dédié au matériel de traction et de manutention, ces machines sont presque toutes utilisées quotidiennement et leurs utilisateurs ne reviendraient en arrière sous aucun prétexte. Du robot autonome à la pailleuse, en passant par les chargeuses, les agriculteurs disposent aujourd’hui d’un éventail d’outils adaptés aux besoins spécifiques de chaque exploitation. Ce dossier explore les innovations, les performances et les avantages de ces machines, devenues de véritables alliées pour répondre aux exigences du travail agricole.