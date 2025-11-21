La location du télesco fait ses preuves

Créée en 1989, la Cuma Minez Du, à Glomel (22) compte aujourd’hui 45 adhérents et 3 chauffeurs à plein temps. À l’exception de la récolte (moisson et ensilage), la structure réalise l’ensemble des travaux des champs. « Nous avons une grosse activité herbe », précise Sébastien Bellec, trésorier de la Cuma. « La plupart de nos adhérents sont des éleveurs de bovins lait. »

Un contrat de 5 ans

Depuis 2012, la Cuma est équipée d’un chargeur télescopique. « Nous avons acheté le premier d’occasion », indique Sébastien Bellec. « C’était un Manitou que nous avons gardé 3 ans. » En 2015, la machine est remplacée par un modèle neuf de la même marque. À l’époque, le télesco était surtout utilisé par les salariés, en prestation complète, pour les chantiers d’épandage de fumier et pour le curage des stabulations.

Le télesco, un matériel indispensable dans une Cuma

En janvier 2021, la Cuma Minez Du fait le choix de louer un télescopique Bobcat neuf via la Camacuma. Le principe est simple : un contrat de cinq ans à prix fixe, avec une prestation clé en main. « Cela coûtait moins cher que d’acheter une machine neuve », lance le trésorier. « La location nous revient à 12 000 € par an pour 400 heures. L’entretien, les pièces d’usure, les pneus et l’assurance sont compris. » Une fois par an, le personnel de la Camacuma se déplace pour vérifier l’état du matériel.

Une disponibilité accrue

Jusqu’à l’année dernière, le télescopique était surtout mobilisé pour les chantiers d’épandage de fumier par les salariés de la Cuma. « Avec les nombreuses prairies de nos adhérents, nous faisons beaucoup d’épandages ponctuels et aussi beaucoup de route. Les 400 heures étaient d’ailleurs souvent dépassées. » Le choix a alors été fait d’investir dans une interface Siwi, permettant à un seul opérateur d’assurer la manutention et l’épandage tout en attelant et dételant les outils sans sortir de la cabine. « Désormais, le télesco est beaucoup plus disponible pour les adhérents », indique Sébastien Bellec. « Il réalise des petits chantiers comme du bois, du curage ou de la manutention dans les séchoirs en grange, mais cela nous fait un certain nombre d’heures facturées en plus. Il est assez sollicité. » Le chargeur est équipé d’un godet grappin, d’un godet grand volume, d’une fourche palette et d’une pince à bottes.

Racheter ou louer ?

Fin 2026, le contrat de 5 ans prendra fin. « Nous n’avons pas encore décidé ce que nous allons faire », reconnaît Sébastien Bellec. « Une chose est sûre, c’est que le télesco est un matériel indispensable dans une Cuma. » À l’issue du contrat, plusieurs options s’offriront à eux : repartir sur une nouvelle location, racheter la machine actuelle, ou la restituer à la CamaCuma, qui pourra se charger de son reconditionnement.

Alexis Jamet

