Sans Plateforme Agréée (PA) quels sont les risques en 2026 ?

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La généralisation de la facture électronique à partir de septembre 2026 marque un tournant important, qui peut concerner les exploitants agricoles. Cette évolution ne se limite pas à un simple changement d’outil : elle s’impose comme une obligation réglementaire. Ne pas disposer d’une plateforme agréée pour émettre et recevoir ses factures expose à des conséquences concrètes, parfois lourdes pour l’activité.

Des sanctions financières rapides

En l’absence de recours à une plateforme conforme, les pénalités peuvent vite s’accumuler. Chaque facture non transmise dans le format attendu peut entraîner une amende, dont le montant a été revu à la hausse. À cela s’ajoutent des sanctions spécifiques en cas de défaut de transmission des données liées aux opérations réalisées. Même si un plafond annuel est prévu, ces sommes peuvent peser significativement sur la trésorerie d’une exploitation.

Par ailleurs, l’administration peut engager une procédure avec mise en demeure. Si la situation n’est pas régularisée dans les délais, des pénalités supplémentaires sont appliquées et peuvent se répéter dans le temps jusqu’à mise en conformité.

Au-delà de ces aspects, il est essentiel de comprendre que ces règles s’inscrivent dans un cadre plus large de modernisation et de transparence des échanges économiques. Elles concernent donc tous les professionnels, y compris le monde agricole.

Un impact direct sur votre activité

L’enjeu ne se limite pas aux seules amendes. Une facture qui ne passe pas par une plateforme agréée peut perdre sa validité fiscale. Cela signifie qu’en cas de contrôle, la déduction de la taxe sur les achats pourrait être remise en cause. Une telle situation viendrait directement réduire la marge de l’exploitation et fragiliser son équilibre financier.

Des retards de paiement, voire des blocages

Sur le plan opérationnel, l’absence de solution conforme peut également perturber les relations commerciales. Les fournisseurs ne pourront plus envoyer leurs factures dans un format accepté, tandis que les clients professionnels seront dans l’impossibilité de traiter celles émises hors cadre légal. Cela risque d’entraîner des retards de paiement, voire des blocages complets.

Charline Cantegrel / Groupe Cogedis

Les sanctions encourues