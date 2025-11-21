Du matériel d’occasion aux enchères, en ligne

Laurianne et Mathieu Charpentier géraient depuis 7 ans leur entreprise de travaux agricoles à Surzur, à l’entrée de la presqu’île de Rhuys. Originaires du nord du Morbihan et désireux d’y vivre, ils ont repris l’ETA de Didier Perret, qui part en retraite, et les six salariés (ceux de Surzur n’ont pas souhaité déménager). « Le secteur géographique reste fortement orienté vers l’élevage, ce qui n’est plus le cas de la zone littorale », indiquent les entrepreneurs. Beaucoup de matériels étaient en double. Très rapidement, ils se sont mis d’accord, avec le cédant, pour déléguer la vente de ces outils à un organisme spécialisé dans la vente de matériels, essentiellement d’occasion. « Nous avons contacté des entreprises qui ont travaillé avec Ritchie Bros. Nous avons été séduits par la simplicité des opérations. Ils s’occupent de tout, de la promotion à la livraison, en passant par la facturation ».

Déléguer la vente à un organisme spécialisé

Habituellement, la société Ritchie Bros expose et organise les ventes sur l’un de ses quatre sites, en France. « De temps en temps, nous organisons des ventes délocalisées, sur le site d’une ETA, par exemple. L’intérêt est d’attirer une clientèle plus locale », indique Jérôme Jouvez, directeur des opérations en France. Dans le cas présent, le matériel était exposé au Croisty, chez le cédant.

Une vente sur 4 jours

« Nous réalisons une inspection de tous les outils au préalable à la mise en vente. Tous les produits sont ensuite visibles en ligne, sous forme de photos, de vidéos, avec l’ensemble des caractéristiques et des options du matériel ». La vente, au Croisty, a eu lieu sur quatre jours, sur internet. Le parc matériel était ouvert aux visiteurs, pendant deux jours, au Croisty. « Les clients ont proposé un prix pour chacun des engins qu’ils voulaient acquérir. Certains ne se déplacent pas ; ils nous font confiance, au vu des informations qu’on leur transmet. Sur l’une de nos dernières ventes, en Normandie, l’une des ensileuses est partie en Australie ». Le prix n’atteint pas forcément le montant espéré par le vendeur, qui ne peut pas le retirer de la vente. « L’un des avantages, c’est d’être quasiment assuré de tout vendre le même jour », reprennent Laurianne et Mathieu Charpentier.

Un service complet

Les transactions sont sécurisées ; les personnes intéressées par certains matériels doivent verser un dépôt de garantie de 25 % du prix qu’ils ont proposé à l’achat, à la société organisatrice de l’évènement. Celle-ci se charge de la partie administrative des ventes, collecte les fonds et les restitue aux vendeurs, après commission. Leur service transport leur permet d’effectuer les livraisons.

Bernard Laurent

Satisfaits des prix de vente