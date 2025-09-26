S'abonner

Journal Paysan Breton / Élevage / Vache laitière / Susette, la plus complète

publicité
cek mb 2025

Susette, la plus complète

Les vaches du Maine-et-Loire ont brillé en race brune au Space. Sacrée, d’Ille-et-Vilaine, termine Meilleure mamelle Jeune.

Lecture : 1 min.
Une vache de race Brune sur le podium d'un concours, avec des éleveurs - Illustration Susette, la plus complète
Susette, Grande championne Brune du Space 2025 | © Paysan Breton - T. Dagorn

Jeudi 18 septembre, au Space, l’Interrégional de la Brune avait été confié au juge Alain Terrillon. Cet éleveur de Côte-d’Or conduit 80 laitières dont le lait est destiné à la fabrication d’époisses AOP. Chez les Espoirs, il a vite été charmé par Utopie (Pactole x O Malley), au Gaec Rothureau à Beaupréau-en-Mauges (49) : « Prometteuse, cette très jeune vache se démarque par son caractère laitier. Elle dégage beaucoup d’élégance. Admirez sa mamelle très bien irriguée », détaillait-il.

Chez les Jeunes, Petit-Arcis Susette (O Malley), appartenant à l’EARL des Petits Arcis de Beaupréeau-en-Mauges (49), était désignée championne. « La plus complète des 2e lactation : solide dans son dessus, équilibrée dans le bassin, à l’aise à la marche et bien menée par son présentateur, un système mammaire de qualité… », détaillait Alain Terrillon, qui venait de nommer Sacrée ID (O Malley x Loustic), à Philippe Hubert au Pertre (35), Meilleure mamelle de la catégorie « pour son pis remarquable et bien rempli ».

Prime à la jeunesse

Chez les Adultes, le Gaec de la Vinçais à Grandchamps-des-Fontaines (44) avait le sourire grâce au titre de Championne de Landsaro Rictus (Barca x Glarus). « Une vache démontrant énormément de puissance, d’éclatement dans sa poitrine. » LBB Perle (Blooming x Juleng), au Gaec du Bois Brillant à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire (49), terminait Meilleure mamelle Adulte.

À l’arrivée, le juge faisait finalement de la jeune Petit-Arcis Susette sa Grande championne : « Cette vache zéro défaut est la plus complète aujourd’hui. » Landsaro Rictus finissait réserve. À noter que plusieurs filles de O Malley et Pactole se sont fait remarquer : « Ces deux taureaux nés dans l’Ouest de la France ont dominé le catalogue américain montrant la qualité génétique chez nous », soulignait-on chez BGS.

Toma Dagorn

Tags : , ,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner