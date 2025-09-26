Susette, la plus complète

Jeudi 18 septembre, au Space, l’Interrégional de la Brune avait été confié au juge Alain Terrillon. Cet éleveur de Côte-d’Or conduit 80 laitières dont le lait est destiné à la fabrication d’époisses AOP. Chez les Espoirs, il a vite été charmé par Utopie (Pactole x O Malley), au Gaec Rothureau à Beaupréau-en-Mauges (49) : « Prometteuse, cette très jeune vache se démarque par son caractère laitier. Elle dégage beaucoup d’élégance. Admirez sa mamelle très bien irriguée », détaillait-il.

Chez les Jeunes, Petit-Arcis Susette (O Malley), appartenant à l’EARL des Petits Arcis de Beaupréeau-en-Mauges (49), était désignée championne. « La plus complète des 2e lactation : solide dans son dessus, équilibrée dans le bassin, à l’aise à la marche et bien menée par son présentateur, un système mammaire de qualité… », détaillait Alain Terrillon, qui venait de nommer Sacrée ID (O Malley x Loustic), à Philippe Hubert au Pertre (35), Meilleure mamelle de la catégorie « pour son pis remarquable et bien rempli ».

Prime à la jeunesse

Chez les Adultes, le Gaec de la Vinçais à Grandchamps-des-Fontaines (44) avait le sourire grâce au titre de Championne de Landsaro Rictus (Barca x Glarus). « Une vache démontrant énormément de puissance, d’éclatement dans sa poitrine. » LBB Perle (Blooming x Juleng), au Gaec du Bois Brillant à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire (49), terminait Meilleure mamelle Adulte.

À l’arrivée, le juge faisait finalement de la jeune Petit-Arcis Susette sa Grande championne : « Cette vache zéro défaut est la plus complète aujourd’hui. » Landsaro Rictus finissait réserve. À noter que plusieurs filles de O Malley et Pactole se sont fait remarquer : « Ces deux taureaux nés dans l’Ouest de la France ont dominé le catalogue américain montrant la qualité génétique chez nous », soulignait-on chez BGS.

Toma Dagorn