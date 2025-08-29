Le parasitisme, ennemi n° 1

Le parasitisme induit une défaillance au niveau immunitaire : la brebis engage une partie de son immunité contre ce parasite. L’animal est donc moins disponible pour répondre à une agression extérieure. Et ce, d’autant plus si l’animal est en lactation, phase durant laquelle le glucose est dévié pour la production laitière au détriment de l’immunité.Le paramphistome, le parasite de 2024À ce titre, l’année 2024 est révélatrice de cet état de fait, annote Valérie Wolgust, vétérinaire intervenant à la journée régionale ovine en mars dernier : « L’année 2024 a été particulièrement humide. Là où la charge parasitaire a été plus importante et où les Notations d’état corporelle (NEC) étaient plus faibles, les troupeaux ont été plus affectés par la FCO que les troupeaux en bon état. »Tous les parasites ne provoquent pas forcément de la diarrhée. Certains induisent plutôt des anémies, comme Haemonchus ou la Grande douve. Un Haemonchus prélève par exemple 2 mL de sang par jour. D’autres induisent une baisse de la fertilité (Petite douve) ou de la toux pour les strongles respiratoires. Mais la perte d’état corporelle est bien commune à tous les parasites.Il a été observé une infestation massive de paramphistome (Paramphistomum daubneyi) en 2024. Il a un cycle comparable à celui de la Grande douve mais à forte longévité (5 à 7 ans). Les zones à risque sont les pâturages humides.La coproscopie, un bon outil de surveillance« Il est important de maintenir la surveillance avec les coproscopies. Si ce n’est pas un outil magique, cela reste un bon outil. » À partir d’un mélange réalisé en laboratoire issu de prélèvements individuels, réalisés en début de semaine, selon les modalités proposées par le GDS.Carole David…