Une truie rustique qui sèvre près de 15 porcelets

« Nous utilisons sur l’élevage la génétique Axiom depuis longtemps, et plus particulièrement la cochette Vénus depuis un an et demi. Il nous fallait une truie facile à gérer et peu agressive car notre partie maternité et notre verraterie sont en liberté. Le mâle est un Piétrain NN Axiom », indique Jérôme Amet, éleveur sur la commune de Gaël (35). L’élevage totalise 300 truies en système naisseur-engraisseur avec une conduite en 4 bandes et sevrage à 28 jours. La partie maternité et post-sevrage se trouvent sur le siège d’exploitation, tout l’engraissement se fait sur un autre site.

Une truie dynamique

« La Vénus est une truie qui n’a pas un gros gabarit, elle est très dynamique. Pour autant, elle reste calme autour de la mise bas, sans se lever inutilement, ce qui limite les pertes par écrasements », décrit Marion Cavret, technico-commerciale chez Axiom. C’est une truie qui consomme bien son aliment, la maternité est équipée de doseurs à sec permettant d’adapter l’alimentation des truies au cas par cas. « Par exemple, sur les truies de rangs 4 à 7 j’arrive à monter à 10 kg d’aliment par jour en 3 repas. Certaines cochettes montent à 6 kg d’autres à 7 kg voire plus, je m’adapte au cas par cas. J’adapte aussi la quantité en fonction du nombre de porcelets car les besoins ne sont pas les mêmes », explique Dominique Dupas, le responsable d’élevage. Il ajoute faire très attention à la conduite alimentaire des cochettes. Il n’y a pas de syndrome de seconde portée sur l’élevage car les truies reprennent facilement et rapidement de l’état. Ils gagnent 1 né vif entre le rang 1 et le rang 2 et sont à 100 % de fertilité sur cochettes et rang 2. «Nous avons des recommandations alimentaires standards, qui sont à adapter selon l’aliment utilisé, le poids et les ELD. L’épaisseur de lard dorsal (ELD) doit être à 14 mm au sevrage et à 18 mm en entrée en maternité avec un objectif à 60 % du troupeau dans cette cible » , préconise Marion Cavret. Et Dominique de rebondir : « Ici nous ne mesurons pas l’ELD tout se fait à l’œil. Nous avons réalisé un essai et comparé les résultats obtenus avec la machine comparé à notre jugement visuel et nos résultats étaient comparables aux mesures réalisées à la machine. » L’éleveur remarque que c’est une truie qui vient très bien en chaleur et se détecte bien. « Il faut trouver le bon moment pour inséminer pour maximiser les résultats de fertilité. » L’élevage affiche un taux de fécondation de 98,3 %.

Entre 7,5 et 8 kg de poids au sevrage

La moyenne est de 16,75 nés vifs par portée avec 11,7 % de taux de pertes sur nés vivants.

Du côté des résultats en maternité, la moyenne est de 16,75 nés vifs par portée avec 11,7 % de taux de pertes sur nés vivants. « Nous atteignons une moyenne de 14,9 sevrés par portée avec un poids au sevrage à 28 jours compris entre 7,5 et 8 kg », rapporte le responsable d’élevage. Le taux de renouvellement des truies est de 18 % par bande. L’éleveur et son responsable d’élevage apprécient aussi la Vénus pour sa rusticité. « C’est une truie peu fragile qui tient bien sur ses aplombs. L’an dernier notre taux de perte en truies était de 2,5 %. C’est important pour nous que ce taux reste le plus bas possible. Nous ne subissons pas les réformes, nous choisissons les truies à réformer, la plupart du temps en fonction de l’âge. Notre taux de renouvellement annuel est de 37,6 % et notre rang de portée moyen de 3,8. » Et Marion Cavret de poursuivre : « Axiom sélectionne pour une durée de gestation maîtrisée. L’objectif est de rester à 114 jours de gestation, pour éviter d’avoir des mises bas le week-end. L’objectif sur cet élevage est que 90 % des soins soient terminés le vendredi. »

Nicolas Goualan

Repères : EARL Le Clos : 300 truies NE ; 3 UTH ; Conduite en 4 bandes sevrage à 28 jours ; 175 ha de SAU.