Bien plus qu’un simple magasin

De sa ponctualité immuable, le clocher de la petite commune de Guengat (29) fait savoir à ses habitants qu’il est l’heure. Tant mieux, tout est prêt, propre, aligné au cordeau. Mais l’heure de quoi ? Nous sommes un mardi, il est temps de se rendre au Mag. Déjà, les étals sont pleins de fruits et de légumes de saison, les produits laitiers et les viandes attendent le consommateur dans leur armoire froide ; les gâteaux, les savons, les produits ménagers patientent avant de se faire mousser ; les hydrolats embaument déjà le local. À vrai dire, on trouve à peu près de tout dans ce magasin de producteurs lancé au printemps 2023. Dans le petit bourg du Pays Glazik, il ne restait quasiment plus de commerces à se mettre sous la dent… C’est pourquoi la municipalité a décidé de prendre le sujet à bras le corps et de lancer une dynamique pour créer un magasin pour sa population.

Le consommateur redécouvre le goût des légumes

En amont de cette ouverture, maraîchers, producteurs de plantes aromatiques, arboriculteurs, pépiniéristes, éleveurs… avaient une volonté commune de se regrouper pour proposer le fruit de leur travail. « Nous avions des idées, mais pas de partenaires locaux. Avec cette envie de créer un projet, la demande de la mairie qui se combinait à de nouvelles installations sur la commune, en a résulté une sorte de puzzle : nous nous sommes tous retrouvés au bon endroit, au bon moment », résume Christian Hascoët, producteur de lait en retraite active. Naît alors l’association Terres de Garenne, dont le projet principal est la création d’un magasin de producteurs. Depuis maintenant 2 ans, les habitants peuvent désormais trouver de quoi se restaurer à un prix abordable, mais aussi un petit truc en plus qui donne tout son charme à la boutique, un peu à l’image des épiceries du siècle passé. Ici, on échange, on se rencontre, on papote. De quoi alimenter le ciment de la vie rurale. Et pour les agriculteurs, l’occasion de parler de leurs produits et d’échanger entre pairs : « Nos fermes sont parfois isolées, Le Mag crée du lien humain », se réjouit Martin Sentenero, pépiniériste guengatais installé avec son épouse Hélène. « Un magasin de producteurs, c’est aussi un prix juste pour nous comme pour le consommateur ».

Des producteurs du Mag. L’offre du Mag est très variée.

Bon, beau et local

Une trentaine de paysans font vivre tout au long de l’année les rayons de ce commerce, complétés par quelques artisans. Le fonctionnement est relativement simple : quand un producteur est présent lors des permanences d’ouverture, il bénéficie de frais de commissions allégés par rapport à un apporteur exclusif qui ne fait qu’exposer sa marchandise. Selon la charte de l’échoppe, priorité au local, issu d’une agriculture paysanne, mais pas que. « Il n’y a aucune opposition stérile sur les modes de consommation ou de production », prévient Christian Hascoët. Si des bénévoles viennent prêter main-forte pour la bonne tenue du commerce, « il faut toujours, selon nos statuts, qu’un producteur soit présent pour chaque vente ». Chacun vient environ à raison d’une permanence par mois.

Ouvert les mardis et les samedis, les responsables et bénévoles voient la clientèle changer au fur et à mesure de la journée. « Les retraités préfèrent l’ouverture, les actifs passent en fin de journée ».

Et le Mag, acronyme de magasin associatif de Guengat, a une mission de sensibilisation auprès de sa clientèle : « Au 31 janvier, on ne trouvera pas de courgette, de tomate, ni de fromages de chèvre si la salle de traite du producteur est fermée. Nous expliquons que nous travaillons avec la nature, le consommateur redécouvre certains légumes et leurs goûts ». Autre leitmotiv de l’association, celui de proposer des denrées de qualité supérieure. « Le magasin fonctionne car nous proposons des prix raisonnables. Les gens sont parfois timides et pensent que nos produits sont plus chers », remarque Alexandre Paquot, adhérent en charge de la communication et de la vie de Terres de Garenne, en œuvrant à bien huiler les rouages. « Nos salades sont moins chères qu’en supermarché », fait entendre Martin Sentenero à qui veut l’entendre.

« Une pomme par jour éloigne le médecin », selon le dicton. À Guengat, le docteur ne dira pas le contraire, il vient lui-même faire des petites courses alimentaires, en un passage éclair, un mardi après-midi. Pour la mairie, le pari de redynamiser la bourgade et d’offrir une nouvelle enseigne à ses citoyens semble réussi. « Dans un schéma alimentaire global, le Mag a toute sa place », conclut Christian Hascoët.

Fanch Paranthoën

Ouvert deux jours par semaine