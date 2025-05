Observatoire des fourrages Bretagne : 44 kg MS/ha/jour

La pousse de l’herbe mesurée du 20 au 26 mai est en moyenne de 44 kg MS/ha/jour. Le temps sec se maintient et le niveau de pousse dépend de la pluviométrie des semaines précédentes. Sur les secteurs qui ont été peu arrosés, la croissance ralentit. Faut-il apporter du fourrage complémentaire ? Si l’herbe pousse bien, le pâturage se poursuit et on peut encore réaliser des fauches d’ajustement sur les parcelles pâturées. Sur les secteurs séchants, le ralentissement de la pousse peut amener à distribuer du fourrage complémentaire à l’auge assez rapidement. L’objectif est de commencer suffisamment tôt pour valoriser une ration mixte avec l’herbe pâturée le plus longtemps possible. La décision se prend quand on passe en-dessous des 12 jours d’avance au pâturage (100 % herbe) et que la pousse ne couvre plus les besoins journaliers des vaches. Françoise Guillois et Romain Rétif En bref • Avec une surface pâturée de 30 ares/VL et une pousse moyenne de 44 kg MS/ha/jour, l’offre en herbe est de 13 kg MS/VL/jour (0,30 ha/VL x 45 kg MS/ha/jour = 13,2 kg MS par VLet par jour). • Prairies pâturées : maintenir un temps de repousse de 25 à 30 jours entre chaque passage. Zoom sur : La fauche de refus La fauche des refus ne doit pas être systématique, mais doit permettre de corriger un mauvais pâturage, d’éliminer les tiges résiduelles, de maitriser les épis ou encore d’éviter la montée à graines des chardons et des rumex. On peut utiliser la méthode du fauche-broute ou topping (expliquée dans la rubrique la semaine passée) ou réaliser une fauche classique. Dans la mesure du possible, évitez d’utiliser le girobroyeur qui lacère l’herbe et préférez la barre de coupe. La fauche des refus est efficace après le 25 mai sur les prairies à base de RGA,…