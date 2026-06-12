Un jardin de pierres face à la mer

Rothéneuf (35)

Les premières sorties du soleil invitent aux promenades en bord de mer, comme sur la côte d’Émeraude, à flanc de falaise, où un lieu hors du temps murmure ses secrets au vent salé. Là, entre ciel et mer, un jardin de pierre s’ouvre aux curieux. Pas de fleurs, mais des visages figés, des monstres surgis du roc, des légendes gravées à même le granit. C’est le royaume silencieux de l’abbé Fouré, pseudonyme d’Adolphe Julien Fouéré.

Un chaos sculpté

Ce prêtre devenu sourd à la suite d’un accident vasculaire, s’est retiré en 1894 à Rothéneuf. Privé de sons, il s’est mis à écouter autrement le ressac, les légendes locales des pêcheurs et contrebandiers, les rumeurs des dunes. Des informations auxquelles il a voulu donner vie. Alors il a sculpté. À la force des bras et de l’âme, quinze années durant, il a taillé avec acharnement la falaise avec des moyens limités, un marteau et un burin, jour après jour, dans une solitude presque sacrée.

Une ‘famille’ eclectique

Environ 300 figures émergent ainsi de la roche. Elles résistent au vent, aux embruns, au temps et à l’oubli. Pirates grimaçants, démons ricanants, saints et paysans, guerriers et clowns, Cléopâtre et Napoléon, Merlin et Gargantua… C’est un théâtre de pierre aux allures de rêve ou de cauchemar. Et dans lequel il faut marcher, scruter, s’attarder. Car ici, chaque recoin révèle une scène, un clin d’œil, un mystère.

300 figures émergent de la roche

On avance entre Enfer et Paradis, sur 500 m² d’un chaos maîtrisé. La mer en contrebas gronde et répond au silence des sculptures. Tout autour, la roche s’effrite, le sel ronge, les moules s’agrippent, mais l’esprit du lieu reste intact. On est saisi par l’énergie figée dans la pierre, par la beauté brute de ce sanctuaire marin.

Des traces d’histoire et de fantastique

Ce lieu escarpé, dangereux par endroits, fascine. Il déroute autant qu’il émerveille. Le regard s’accroche aux détails : une grimace burlesque, une scène de bataille, un animal hybride. On reste surpris par cet univers étrange de chaos sculpté dont on ne saisit ni le sens, ni la portée de l’imagination débordante de cet ermite-artiste, le tout sous des explications d’un guide on ne peut plus concises. L’histoire s’y mêle au fantastique, la mémoire au mythe. L’abbé Fouré aurait-il voulu raconter la saga des Rothéneuf, corsaires redoutés ? Ou simplement donner forme à ses visions intérieures ? Peu importe. Ce qu’il a laissé, c’est une œuvre vivante, mouvante et malgré tout déroutante sous la lumière changeante du large.

L’érosion fait son œuvre

Certes, les couleurs ont fui. Certes, l’érosion fait son œuvre. Mais les visages, eux, regardent toujours la mer. Et les visiteurs, eux, continuent de grimper les sentiers escarpés pour s’émerveiller et scruter détails et éléments qui manifestent de la splendeur d’antan de ce lieu. L’entrée se fait aujourd’hui par le haut, contre quelques euros, à partir du parking du restaurant gastronomique le Benetin ou bien librement, à marée basse, en venant par la plage. Une belle balade pour ce lieu ressourçant et plein d’énergie, atypique et hors du monde, symbole de l’art brut, sur cette côte bretonne dont la vue est à couper le souffle, à toute saison.

Carole David

En savoir plus : Site escarpé, prévoir de bonnes chaussures. Entrée : 5 € – Ouverture du Centre de l’Abbé Fouré, 26 avenue de la Varde, Saint-Malo (35), du 26 avril au 30 octobre, du jeudi au dimanche de 14 h à 18 h. – www.rochersrotheneufartbrut.com

Du granit au bois