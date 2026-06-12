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Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Et si le vrai levier, c’était le dialogue ?

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Dossier technique

Et si le vrai levier, c’était le dialogue ?

La qualité de vie et des conditions de travail est souvent réduite à quelques aménagements de confort. Pour Thomas Gauthier et Matthieu Bourdet, conseillers en prévention respectivement à la MSA Portes de Bretagne et à la MSA Armorique, c’est bien plus que cela : un outil de performance, de fidélisation… et une posture managériale à construire.

Lecture : 3 min.
Un homme debout - Illustration Et si le vrai levier, c’était le dialogue ?
Bourdet Matthieu, MSA d'Armorique | © Paysan Breton

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