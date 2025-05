Observatoire des fourrages Bretagne : 63 kg MS/ha/jour

« Après les fauches, place aux semis de maïs »

Opinion – Jean Marc – 70 vaches limousines à Péaule (56)

Le 1er tour de pâturage vient juste de se terminer, le RGA est un peu avancé mais je réduis la surface accessible aux animaux pour faire raser. Les animaux sont actuellement en 3 lots. Un lot de 14 vaches plus veaux sur un site, et 2 lots de 20 vaches et veaux sur un autre site. Ces deux derniers lots sont triés entre veaux mâles et veaux femelles. Cela facilite le travail de tri pour les ventes et évite l’agitation en cas de chaleurs. J’ai réalisé 2 gros chantiers de fauche d’enrubannage sur 25 ha. Un 1er chantier avant la pluie avec une fauche le vendredi et pressage le samedi, et un autre après la pluie avec fauche le mercredi pour pressage le vendredi. Sur les prairies de fétuque, je cherche à presser rapidement pour éviter les problèmes d’appétence. Le RGI aurait mérité plus de séchage mais les bottes se tiennent bien. Les semis de prairies au printemps sont variables : le RGH-trèfle est bien démarré, par contre le RGA est plus poussif avec plus de salissement.