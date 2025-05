Les fourrages face au défi climatique

Les éleveurs s’adaptent aux difficultés posées par le changement climatique en modifiant les dates de semis et de récolte du maïs, en ensilant l’herbe plus tôt ou avec davantage de précautions. Aujourd’hui, les stocks fourragers sont souvent plus conséquents et la solidité et la bonne confection des silos devient plus importante. Dans les parcelles, les haies viennent protéger les animaux comme les cultures. Autres pistes, la diversification des espèces fourragères, des variétés, les mélanges gagnent aussi du terrain. Le maïs reste une culture d’avenir, l’éventail de variétés va demain s’ouvrir davantage.