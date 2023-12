Des truies performantes

L’explosion de la prolificité oblige les éleveurs et leurs partenaires à redoubler d’efforts pour accompagner le potentiel génétique des reproductrices. La recherche sur l’alimentation, surtout autour de la mise-bas, la précision de la distribution, la santé mais aussi la manière de renouveler le troupeau et de choisir les réformes grâce à l’intelligence artificielle permettent aux éleveurs de progresser techniquement. Six d’entre eux témoignent dans ce dossier, sur la conduite du troupeau de truies.