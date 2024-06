Quelles alternatives à l’eau de réseau ?

L’eau deviendra-t-elle une denrée rare et plus chère ? Quelles sont les alternatives à l’eau de réseau ? De nouveaux systèmes de traitement sans agents chimiques et/ou de filtration voient le jour et permettent d’améliorer la qualité de l’eau stockée après forage ou récupération de l’eau de pluie pour l’abreuvement des animaux ou l’irrigation des cultures.