Les pattes comme la mamelle sont parmi les essentiels

Dans les élevages, la mamelle est considérée comme l’organe central et incontournable, son rôle de synthèse du lait en qualité et en quantité étant directement relié à la paie des producteurs. Potentiellement vulnérable et si essentielle, elle est sous haute surveillance : nettoyée, palpée et observée de près généralement deux fois par jour à la traite ou jaugée (volume de lait, niveau de conductivité, couleur…) à travers les données collectées à chaque passage au robot.

Aujourd’hui, l’incidence zootechnique et économique des boiteries – 2e pathologie en élevage laitier – rappelle sans cesse combien les pattes sont d’autres piliers essentiels de la production laitière. Une dégradation de la santé des pieds, en bâtiment comme sur les chemins du pâturage, impactera la locomotion, l’ingestion, la production, la reproduction, la place de l’animal affaibli parmi ses congénères… À l’instar de la mamelle, les pieds méritent aujourd’hui une attention du quotidien en faveur d’une détection précoce et d’une intervention efficace face à une boiterie.

Au sommaire de ce dossier