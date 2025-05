Différentes modalités de conduite des prairies testées

Le site accueille un troupeau laitier de 120 vaches Prim’Holstein sur 165 ha. « Ici, les sols sont hydromorphes et séchants. 95 % des surfaces sont drainées par des tuyaux enterrés. Nous disposons d’un réseau d’irrigation sur la moitié de la SAU », informe Silvère Gélineau, ingénieur de recherche. Des essais de prairies multi-espèce sont en cours sur la ferme, sur 4 à 5 ans. Semées en automne 2023, toutes les microparcelles contiennent les mêmes espèces : fétuque, ray-grass, trèfle blanc et trèfle violet. « Nous ne testons pas le dactyle et la luzerne, difficiles à gérer chez nous. Ces espèces vont être expérimentées sur d’autres sites Arvalis, pour ce même programme de recherche, dans l’Indre et la Meuse. » Fétuque, ray-grass, trèfle blanc et trèfle violet « Quatre types de mélanges de variétés sont testés : 1. variétés tardives uniquement ; 2. 100 % précoces ; 3. 50 % de tardives et 50 % de précoces ; 4. Mélange multi-variétés du catalogue français. » Trois rythmes de fauche observés « L’objectif est d’analyser l’impact de la date de la 1re coupe sur la productivité et la production de la prairie. » Une 1re coupe précoce est réalisée sur une partie des microparcelles, puis une 1re coupe environ 15 jours après sur une autre partie, puis une dernière environ 15 jours après encore. À chaque fauche, « la teneur en MS est mesurée via des échantillons séchés. Nous analysons aussi la proportion graminées – légumineuses ainsi que la valeur alimentaire. » Les essais sont en cours mais quelques observations ont déjà été faites. « Sur la 1re année, nous avons obtenu un mélange précoce plus productif mais contenant très peu de légumineuses. Le mélange tardif a récupéré son retard sur les autres cycles de récolte. Le mélange 50-50 offre un…