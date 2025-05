Exonération TO-DE : un soutien renforcé

Le dispositif d’exonération des cotisations patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) est désormais pérennisé et renforcé par la loi de financement de la Sécurité sociale 2025. Cette avancée représente une opportunité essentielle pour les exploitants agricoles, confrontés à des défis économiques croissants.

Renforcé par la loi de Financement de la Sécurité sociale 2025

Employeurs et embauches éligibles

Jusqu’à récemment, il était prévu que l’exonération TO-DE expire fin 2025, suscitant des inquiétudes quant à son impact sur la rentabilité des exploitations. Désormais, cette mesure est non seulement maintenue, mais elle est aussi élargie : les coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) et les coopératives de conditionnement des fruits et légumes sont intégrées au dispositif.

Exonération de cotisations patronales

Une autre évolution notable est à noter : le seuil de rémunération donnant accès à l’exonération maximale est rehaussé à 1,25 Smic, avec un effet rétroactif au 1er mai 2024. Cela signifie que pour une embauche saisonnière, le chef d’exploitation bénéficiera d’une exonération totale des cotisations sociales agricoles pour une rémunération équivalente ou inférieure à ce plafond. Au-delà, l’avantage devient dégressif jusqu’à 1,6 Smic.

119 jours

Les exploitants agricoles peuvent ainsi continuer à embaucher sous divers contrats (CDD saisonnier, contrat vendanges, CDD CIE, etc.), en bénéficiant d’un soutien financier crucial. En ce qui concerne les groupements d’employeurs, le dispositif reste accessible pour les embauches en CDI de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de quatre mois.

Enfin, la durée maximale d’exonération est maintenue à 119 jours ouvrés par année civile et par salarié, garantissant aux employeurs une souplesse d’embauche essentielle à la gestion de la saisonnalité de leurs activités.

Papa Ndione / Cogedis

Les exonérations TO-DE sont limitées et non cumulables