Emploi en aviculture : Faire découvrir les métiers 

« Par souci sanitaire, on ne souhaitait pas trop ouvrir les portes de nos couvoirs. Nous cherchons aujourd’hui à le faire pour susciter l’intérêt et faire découvrir nos différents métiers », annonce Loïc Goasduff, directeur général de BD France. Il précise qu’un nouveau salarié qui intègre l’entreprise réalise un parcours d’intégration pour connaître tous les métiers en allant de l’élevage au transport, en passant par le couvoir et les différents postes administratifs. « Nous avons remarqué que cela limite le turn-over. Il est important de fidéliser les salariés car on se rend compte qu’actuellement, pour l’accouvage, le frein à notre développement est le facteur humain. » Estelle Le Helloco, présidente d’Avipôle Formation, insiste sur la nécessité d’aller dans les lycées agricoles pour présenter les métiers en lien avec l’aviculture. « Dans les écoles d’agriculture on ne parle que de bovins et de cochons et jamais de la volaille. Avipôle forme 1 000 personnes chaque année, dont des salariés de la filière. Notre formation diplômante phare est celle de conseiller en élevage avicole et se déroule en alternance. Nous avons autour de 20 étudiants chaque année qui sortent tous avec un emploi assuré dans l’entreprise dans laquelle ils effectuent leur alternance. »Nicolas Goualan…