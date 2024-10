Relancer la production de volailles en France

« Début septembre, la Cour des comptes a publié un rapport très sévère sur la situation de la filière volaille de chair en France, victime de politiques publiques inefficaces et de choix stratégiques mal avisés. Le verdict est sans appel : un marché national de plus en plus dépendant aux importations, une filière peu compétitive et un accompagnement et des soutiens directs publics limités », rappellent la FRSEA et JA Bretagne dans un communiqué daté du 10 octobre. Les deux syndicats proposent de mettre en avant la qualité des produits français, dans toute leur diversité, y compris les produits standards. Ils veulent que la surtransposition des réglementations communautaires s’arrête. Ils veulent aussi rendre obligatoire l’étiquetage d’origine, y compris sur les produits transformés ou hors domicile. « Il est primordial : d’assurer une juste répartition des marges tout au long des filières ; de protéger les éleveurs face aux risques sanitaires avec des outils de prévention et d’indemnisation (aides à l’investissement en biosécurité, soutien à la vaccination, indemnisations des pertes économiques) », indique Jérémy Choquet, de JA Bretagne. Et David Labbé, de la FRSEA Bretagne, de poursuivre : « Il est important de soutenir les éleveurs en place et encourager les installations en aidant la création d’élevages modernes, respectueux du bien-être animal, de l’environnement et du climat. Le tout avec des aides mieux calibrées permettant de sécuriser les projets d’installation avec des démarches administratives allégées. Nous avons besoin du soutien des acteurs de la filière, des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des élus et des services de l’État afin de retrouver confiance et envie d’entreprendre. Nous réclamons des actions concrètes et la mise en place d’une politique efficace et concertée pour la filière avicole. »…