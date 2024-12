« Je trouve ma place » 

Les futurs salariés souhaitant travailler dans le milieu de l’élevage, souvent non-issus du milieu agricole, « ne veulent pas forcément s’engager dans un parcours long et diplômant, dispensé dans un cadre scolaire », observe Gilles Burel, animateur à l’Anefa Finistère. C’est pourquoi le responsable propose d’autres pistes pour accéder à l’emploi tout en se formant ; certains de ces leviers sont qualifiants mais non diplômants, d’autres sont des sas d’adaptation. Partir d’un besoin des éleveurs Première possibilité, le CQP (Certificat de qualification professionnel) agent d’élevage porcin, formule qui existait déjà dans les métiers du paysage et du machinisme, et qui est proposé depuis 5 ans. La particularité de cette qualification est d’avoir été « construite par la branche professionnelle, on est parti d’un besoin exprimé par la filière. La profession a choisi les centres de formation capables de délivrer cette qualification en fonction du contenu et du respect du cahier des charges ». Le lycée du Nivot à Lopérec (29) et le CFMA de Lamballe (22) sont les lieux bretons dispensant ce CQP. Par petites sessions, le stagiaire valide 6 modules, dans l’ordre qu’il souhaite, dans des ateliers aux thématiques diverses : reproduction, hygiène et sécurité, post-sevrage, engraissement… Autre avantage, l’entrée dans cette qualification est possible tous les mois et demi. D’une durée de 6 à 8 mois, le postulant passe devant un jury d’éleveurs pour valider cette qualification. 2 semaines en immersion Autre piste, celui de la Poec (Préparation opérationnelle à l’emploi collective), qui s’adresse uniquement à des demandeurs d’emploi. Cette session de 400 heures démarre juste avant Noël, mais demande au préalable « un passage obligé en immersion en élevage pendant 2 semaines ». L’objectif de cette préparation est « de rendre les gens employables. Il n’y a pas de passage devant un jury à l’issue de la…