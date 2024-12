L’intéressement pour motiver les salariés

Les éleveurs de porcs ont-ils des leviers contractuels qui permettent de fidéliser leurs salariés ?Avec la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) votée en 2019, l’État encourage les entreprises à partager la valeur afin de gagner en compétitivité. Cela a relancé les accords d’intéressement dans les entreprises, mais la production agricole et notamment les exploitations porcines n’ont pas attendu cette loi pour mettre en place des primes d’intéressement au moyen d’un accord, le plus souvent signé par au moins les 2/3 du personnel. C’est un dispositif d’épargne salariale qui concerne tous les salariés ou ceux qui ont plus de 3 mois d’ancienneté. La qualification, l’ancienneté, la performance individuelle n’entrent pas en ligne de compte. Ajusté aux performances de l’entreprise, il permet de motiver les équipes et de les impliquer davantage en fonction des enjeux définis.Comment est calculée cette prime d’intéressement pour les salariés ?La prime est calculée en fonction des résultats de l’entreprise (financiers ou techniques) et le mode de calcul est libre. Dans les petites exploitations porcines, l’amélioration des résultats techniques est recherchée et l’accord retient certains critères techniques ou économiques, voire la combinaison des deux. En porc, on s’appuie sur la GTTT ou la GTE avec des marges de productivité à obtenir pour déclencher une prime évolutive en fonction du niveau atteint. Ensuite, la prime globale induite au niveau de l’entreprise est partagée entre les salariés, soit uniformément, soit proportionnellement au salaire ou au temps de travail, ou encore la combinaison des deux. Le total des primes d’intéressement versées à l’ensemble des salariés bénéficiaires ne peut excéder 20 % des salaires bruts versés. Cette prime est simplement soumise à la CSG/CRDS soit environ 10 %. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu pour le salarié, sauf si la somme est transférée…