À la recherche de la perle rare

Récemment installés, les deux anciens collaborateurs de Sébastien Raguénès avaient informé leur employeur bien en amont de leur départ. « Une chance », souffle l’éleveur, à la tête d’un élevage de 250 truies à la pointe du Finistère Nord. « J’ai eu le temps d’entamer les démarches mais j’ai passé quelques nuits blanches avant leur départ, par crainte de me retrouver seul sur l’élevage ». Des contacts avec Pôle emploi, des annonces, la page Facebook éleveurs, le bouche-à-oreille, tout a été mis en œuvre pour trouver la perle de plus en plus rare. Des personnes étrangères ont répondu aux annonces : « Si vous vous battez pour que j’obtienne des papiers, je me battrais pour votre élevage », lui a-t-on dit. Un peu court comme motivation. « Ce n’est pas simple. Je ne voulais pas passer du temps administratif à régler des situations compliquées et qu’ils partent par la suite… ». Des salariés en réorientation professionnelle se sont présentés, « mais sans permis ; l’une d’entre elles imaginait même se déplacer en trottinette… Je me suis résolu à chercher un logement à louer dans le secteur pour limiter ce problème de mobilité et à le proposer aux candidats ». L’éleveur soulève un autre problème : « C’est difficile de faire visiter l’élevage à une personne que l’on ne connaît pas. Vient-elle pour l’annonce ou pour dénigrer par la suite ? ». Au total, sur une dizaine de contacts, quatre ont visité l’élevage. Sans résultat, avant de rencontrer deux candidates le même week-end, il y a deux mois. « Elles n’ont pas le même profil mais elles semblaient correspondre à mes souhaits. Je n’avais pas vraiment besoin de deux personnes mais je me suis dit que les embaucher toutes les deux me donnerait de la souplesse sur l’exploitation, me permettrait de…