De 638 € à 1 246 € de prime trimestrielle pour les salariés

« J’ai mis en place le contrat d’intéressement en 2013, lors de l’embauche de Philippe comme salarié sur l’élevage. Ça a été un argument supplémentaire pour le convaincre de nous rejoindre sur l’exploitation », témoigne Dominique Morvan, éleveur de porcs à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h (29). Il est associé avec son frère Gilles sur un élevage de 350 truies naisseur-engraisseur avec conduite en 7 bandes et sevrage à 28 jours. Dominique gère la partie élevage avec 2 salariés (Philippe et Grégory) tandis que Gilles est spécialisé sur les cultures sur 160 ha de SAU. Les 2 associés ont développé une activité de vente directe avec 1 laboratoire et un magasin situé à 500 m de l’exploitation. 2 salariés s’occupent de la découpe/transformation et de la commercialisation.

Inciter à être plus autonome

Jusqu’en 2020, Dominique Morvan a travaillé seul avec un salarié sur l’élevage. Il a ensuite embauché un second salarié pour faire face à l’augmentation de la charge de travail en lien avec l’amélioration de la prolificité. « Lorsque j’ai mis en place le contrat d’intéressement en 2013, je n’étais pas encore formé sur le management. L’objectif était alors d’inciter le salarié à être le plus autonome possible et à l’impliquer dans le suivi des résultats techniques avec une compensation financière. » À l’époque, le contrat d’intéressement était établi sur le critère de productivité du nombre de porcelets sevrés par bande et par truie. « Cela mobilise les efforts sur la partie reproduction, quarantaine, verraterie, gestante et maternité. »

Chaque salarié touche 2 €/porc vendu au-dessus de l’objectif

Un système de calcul simple

Le contrat qui définit la prime d’intéressement a été révisé en 2020 lors de l’arrivée d’un second salarié sur l’élevage. « Je l’ai modifié pour aller sur un objectif de porcs vendus qui colle plus à la finalité de l’élevage et à la réalité économique. C’est aussi un moyen de mobiliser les efforts sur toutes les phases d’élevage dont le post-sevrage et l’engraissement. C’est ce qu’il manquait lorsque je compare avec le premier contrat qui portait sur le nombre de porcelets sevrés. » L’éleveur voulait un système de calcul simple, clair, transparent pour que tout le monde comprenne facilement et que ça soit indiscutable. Ce sont les salariés qui, toutes les 3 semaines, saisissent sur tablette les résultats d’élevage. Ils savent donc précisément où ils se situent par rapport à l’objectif fixé. « Ils m’ont d’ailleurs prévenu dernièrement que l’on allait certainement battre cette année le record du nombre de porcs vendus. »

Les primes représentent 10 % du salaire net

Selon les résultats, les salariés touchent une prime au trimestre. « L’objectif est donc fixé sur une période de 3 mois et il est à 2 500 porcs vendus. Pour chaque porc vendu au-dessus de l’objectif chaque salarié de l’élevage touche 2 €/porc. Si je prends l’exemple de la période allant de juillet dernier à septembre, nous avons vendu 2 819 porcs. Cela a généré une prime de 638 € pour chaque salarié. » Dominique Morvan insiste pour que tout cela soit raisonné à l’année car un départ de porcs le 31 ou le 1er du dernier mois du trimestre va impacter de 200 porcs en plus ou en moins sur la période. « Sur l’année 2024, la prime trimestrielle a variée de 638 € à 1 246 € pour chaque salarié. Ces primes représentent sur l’année environ 10 % du salaire net. En 4 ans, cette prime a triplé en lien avec l’amélioration de la prolificité et l’implication des salariés. »

Nicolas Goualan

Le management est un composant de l’élevage