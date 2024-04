L’élevage continue d’innover

La technologie avance vite et les éleveurs auraient tort de s’en priver. Souvent, elle est synonyme de réduction d’astreinte, d’amélioration des performances ou d’optimisation du travail. Certains équipements, comme les robots ou les caméras de surveillance haute définition, sont bien entrés dans les moeurs. D’autres n’en sont qu’à leur balbutiements et restent à découvrir. Drones, intelligences artificielles et autres algorithmes seront-ils les outils de base de l’éleveur de demain ?