L’élevage bovin au cœur des évolutions technologiques

« Aujourd’hui dans les projets recherche et développement, nous avons beaucoup de choses qui tournent autour de l’imagerie et notamment comportementale », indique Clément Allain, chef de projet élevage de précision à l’Idele. Ce genre de technologie permet d’identifier chaque animal avec des caméras et de mesurer le comportement de chacun, s’il est : couché, debout ou en mouvement permettant entre autres de détecter les chaleurs, les signes d’une mise-bas approchant ou encore des problèmes de santé. « Nous sommes convaincus que ce type d’équipement va se développer en élevage de bovins car une caméra va suivre plusieurs animaux plutôt que d’avoir des capteurs spécifiques sur chaque animal comme pour détecter les chaleurs ou la mise-bas. L’installation de plusieurs caméras dans un bâtiment permet de suivre tous les bovins et de regrouper différents services. » L’utilisation de l’intelligence artificielle va certainement aider à perfectionner cette technologie et offrir rapidement de nouvelles fonctionnalités.

Des clôtures virtuelles à la place des paddocks

« Dernièrement, nous avons testé le système de clôtures virtuelles en ferme expérimentale. C’est un concept qui intéresse beaucoup les éleveurs. » Les animaux sont équipés de colliers GPS pour les restreindre sur une zone définie au préalable. Le collier lance une alerte sonore à l’approche de la clôture virtuelle et dès que l’animal s’en rapproche de trop près il reçoit une décharge électrique. Au départ le produit a été développé pour des zones montagneuses ou le pâturage d’estive ne permet pas d’installer de clôtures. Depuis, le concept séduit de plus en plus les secteurs conventionnels. « Les éleveurs en pâturage tournant s’y intéressent car il n’y a pas de paddocks à faire tous les jours. Globalement le système fonctionne bien mais il y a toujours des animaux qui arrivent à s’échapper. Le coût est encore assez élevé, il faut compter entre 300 et 400 € par collier. Il y a très peu d’entreprises à commercialiser ce système. Le produit norvégien Nofence que nous avons testé n’est pas encore disponible à la vente en France », regrette Clément Allain.

Clément Allain, chef de projet élevage de précision à l’Idele.