Fabriquer des paillettes ultra-fertiles

Innoval a diffusé ses premières doses Fertimax en septembre 2020. La 100 000e paillette ultra-fertile a été commercialisée cet hiver. Une innovation disponible en Holstein, Normande et Pie Rouge. « L’enjeu de la fertilité reste le même : obtenir rapidement une nouvelle gestation pour relancer un cycle laitier. L’Intervalle vêlage-vêlage s’améliore, mais doucement… Or on estime qu’un jour…