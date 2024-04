L’imagerie 3 D pour estimer les poids et pointages

Débuté en 2020, le projet Pheno3D développé par Eliance en partenariat avec Idele et Races de France poursuit sa route. Son objectif est d’automatiser la pesée et le pointage des veaux allaitants via l’imagerie 3 D. Le premier prototype de scanner tridimensionnel a été validé pour la race charolaise avec une bonne fiabilité (4 %…