Des chargeurs du présent et du futur

Manipuler, charger, curer : pour chaque opération son outil dans les fermes. L’éventail de matériels à disposition des agriculteurs ne cesse de s’élargir et de se perfectionner. Le chariot articulé montre toute son efficacité dans les espaces étroits et de faible hauteur. Les télescopiques assurent du débit dans les chantiers de gros volumes et pour de grandes hauteurs. Entre les deux, le chargeur sur tracteur est l’outil mixte apprécié en élevage. Dans un avenir proche, des robots de chargement investiront les cours de ferme. Ces chargeurs autonomes seront particulièrement adaptés pour effectuer des tâches répétitives comme alimenter les méthaniseurs, désiler ou pailler.