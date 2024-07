Dynamisme agricole territorial : Raconte-moi le Mené laitier

Située au sud-est des Côtes d’Armor, au cœur du triangle Loudéac, Lamballe et Saint-Méen-le-Grand (35), Le Mené est aujourd’hui la commune la plus laitière de Bretagne. Les données 2021 de FranceAgriMer parlaient de 97 élevages pour une livraison de 43 144 215 litres de lait sur l’année (traitement : Draaf Bretagne Srise). Pour préciser, selon les informations d’Infocentre des EdE du Grand Ouest traitées par la Chambre d’agriculture Bretagne, au 31 décembre 2023, Le Mené comptait encore 79 élevages laitiers pour 5 091 vaches laitières (à comparer aux 5 814 laitières notées lors du recensement agricole de 2020). Les cartes d’Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, la présentent pourtant plutôt comme un territoire à dominante hors-sol avec près de 76 000 porcs dont 3 048 truies et près de 730 000 volailles selon le recensement de 2020. Le climat est froid, mais les gens chaleureux La plus vaste commune de Bretagne Cette première place laitière au classement est « un peu artificielle », sourit Gildas Aignel, du Gaec des Grands Prés à Plessala. En effet, la commune nouvelle du Mené a été constituée en 2016 (loi NOTRe) par la fusion des communes historiques de Collinée, Langourla, Le Gouray, Plessala, Saint-Gilles-du-Mené, Saint-Gouéno et Saint-Jacut-du-Mené. « En effet, notre commune d’aujourd’hui, c’est un peu tout le canton d’hier », abonde Gaëtan Déria, l’un des trois associés du Gaec du Quilloury au Gouray. À l’arrivée, le Mené avec ses 7 000 habitants est désormais, avec 163,23 km2 (pour plus de 11 400 ha de SAU dont 3 600 ha de prairies en 2020), la plus vaste commune de Bretagne. Il faut ainsi parcourir autour de 20 km pour aller de la pointe sud en dessous de Plessala jusqu’au nord du Gouray ou à l’est de Langourla. Terre propice à la production…