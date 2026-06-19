S'abonner

Journal Paysan Breton / Cultures et agronomie / Cultures légumières / Tout commence par la semence

publicité
2026 06 19 yara mb

Dossier technique

Tout commence par la semence

Organisation bretonne de sélection, Plougoulm (29) - Avec près d’un demi-milliard de graines vendues à ses OP adhérentes, l’OBS est très vigilante à la qualité de ses graines, en contrôlant toutes les étapes que sont la production, la récolte puis le tri.

Lecture : 5 min.
Un homme devant une machine - Illustration Tout commence par la semence
Kevin Nicoleau est responsable adjoint de la production de semence à l'OBS. | © Paysan Breton – F. Paranthoën

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner