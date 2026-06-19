Toscane, Uma et Ukea portent l’élevage Follezou

Samedi 13 juin, à Terr’Armor, la folie Follezou s’est poursuivie. Après avoir déjà brillé à Loudéac en 2025 avec le sacre de Roée (Sidekickwa x Unix Crot) notamment, l’élevage de Plévin (22) a confirmé par une moisson d’honneurs. L’œil avisé et le commentaire tranchant, le Morbihannais Guillaume Moiziard a trouvé en Follezou Toscane (Avengermys x Chief Stan) sa Grande championne déjà dominante en catégorie Adulte. « Une vache ultra-complète impressionnante de modernité. Cette 3e lactation démontre beaucoup de jeunesse, allie parfaitement caractère laitier et solidité dans l’ensemble de son squelette, et présente un excellent système mammaire. Elle se fera remarquer ailleurs sur les rings… », a souligné le juge.
Meilleur éleveur avant la retraite
Mais la famille Follézou a aussi eu les joies du podium avec Uma (Destinatio x Chief Stan), Championne espoir puis Réserve de grande championne, ou encore Ukea (Mooi P RF x Thundersto), Championne et Meilleure mamelle en Jeune.
Pour autant, le prix de Meilleur éleveur est revenu à l’EARL de Kerroc’h à Trébeurden pour ses bons classements de ses animaux dans les classes. Une jolie récompense pour l’élevage Le Coat alors que l’heure de la retraite sonnera en fin d’année. À souligner également les belles performances des animaux de Pierre Le Tinnier à Merléac.
Toma Dagorn
Consultez les résultats des concours des autres races : Concours Pie Rouge ; Concours Montbéliarde ; Concours Normande ; Concours Blonde d’Aquitaine
Extrait du palmarès :
Grande championne, Championne Adulte, prix 3A des 3e lactation : Follezou Toscane (Avengermys x Chief Stan) au Gaec Follezou à Plévin ;Réserve de grande championne, Championne espoir, prix 1D des 1re lactation : Follezou Uma (Destinatio x Chief Stan) au Gaec Follezou ;Meilleur éleveur : EARL de Kerroc’h à Trébeurden ;Réserve de championnat Adulte, prix des 5e lactation : Perle Bali (1st Grade x Gold Chip) à l’EARL de Kerroc’h ;Meilleure mamelle Adulte : Tahiti (Luster P x Pharo) à Pierre le Tinnier à Merléac ;Meilleure laitière, prix des 6e lactation : Nakari (Jewald) à Pierre Le Tinnier ;Championne Jeune, Meilleure mamelle Jeune, prix 2A des 2e lactation : Follezou Ukea (Mooi P RF x Thundersto) au Gaec Follezou ;Réserve de championnat Jeune : Unix (Piment Man x Jadis) au Gaec de Lascadou à Penvénan ;Réserve de championnat Espoir, meilleure mamelle Espoir, prix 1C des 1re lactation : Ursuline (Roman RF x Chassy), au Gaec Holgelim à Loudéac (en copropiété) ;Championne Génisses, prix G2 des génisses : 332 Perle Beta (Mitchell A x Letsgo) à l’EARL de Kerroc’h (en copropriété) ;Prix des 7e lactation et plus : Mini (Horly x Flow) au Gaec Prim Armor à Loudéac ;Prix des 4e lactation : Follezou Adèle (Crushtime x Jacoby CYC) au Gaec Follezou ;Prix 3C des 3e lactation : Shelly (Mirand PP x Army Apple) à l’EARL de Kerroc’h ;Prix 3B des 3e lactation : Savoureuse (Radar x Chief Stan) à Pierre Le Tinnier ;Prix 2C des 2e lactation : TPO Toamas (Newstar x Banesto) à Guy Thépault à Bulat-Pestivien ;Prix 2B des 2e lactation : Fly Todream (Victor Leg x Expander) au Gaec Nogré à Grâces ;Prix 1B des 1re lactation : Aube (Delta Lambda x Fitz Toc) à la SARL Élevage Haouisée à Saint-Juvat ;Prix 1A des 1re lactation : Stel Vega (Zephir P x Sidekickwa) au Gaec Le Druillennec à Gurunhuel ;Prix G3 des génisses : Dam Aquila (Direct BL x Crushabull) au Gaec Boscher- Palaric au Haut-Corlay ;Prix G1 des génisses : Choukett des Blés Noirs (Jasper Lo x Mad Max) à l’EARL des Blés Noirs à Plounérin.