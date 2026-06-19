Toscane, Uma et Ukea portent l’élevage Follezou

Samedi 13 juin, à Terr’Armor, la folie Follezou s’est poursuivie. Après avoir déjà brillé à Loudéac en 2025 avec le sacre de Roée (Sidekickwa x Unix Crot) notamment, l’élevage de Plévin (22) a confirmé par une moisson d’honneurs. L’œil avisé et le commentaire tranchant, le Morbihannais Guillaume Moiziard a trouvé en Follezou Toscane (Avengermys x Chief Stan) sa Grande championne déjà dominante en catégorie Adulte. « Une vache ultra-complète impressionnante de modernité. Cette 3e lactation démontre beaucoup de jeunesse, allie parfaitement caractère laitier et solidité dans l’ensemble de son squelette, et présente un excellent système mammaire. Elle se fera remarquer ailleurs sur les rings… », a souligné le juge.

Meilleur éleveur avant la retraite

Mais la famille Follézou a aussi eu les joies du podium avec Uma (Destinatio x Chief Stan), Championne espoir puis Réserve de grande championne, ou encore Ukea (Mooi P RF x Thundersto), Championne et Meilleure mamelle en Jeune.

Follezou Ukea, Championne et Meilleure pis en catégorie Jeune

Pour autant, le prix de Meilleur éleveur est revenu à l’EARL de Kerroc’h à Trébeurden pour ses bons classements de ses animaux dans les classes. Une jolie récompense pour l’élevage Le Coat alors que l’heure de la retraite sonnera en fin d’année. À souligner également les belles performances des animaux de Pierre Le Tinnier à Merléac.

Toma Dagorn

Consultez les résultats des concours des autres races : Concours Pie Rouge ; Concours Montbéliarde ; Concours Normande ; Concours Blonde d’Aquitaine

Extrait du palmarès :