Tracteurs : rester vigilant pour garantir la sécurité au travail 

Les recommandations de sécurité restent inchangées mais nécessitent une application rigoureuse.

Des vérifications systématiques avant chaque utilisation

Avant toute mise en route, l’exploitant est invité à vérifier les freins, direction et éclairage, l’état des pneus et les niveaux d’huile, les attaches, outils et équipements attelés, mais aussi le fonctionnement des dispositifs de sécurité, dont le gyrophare et le frein de parc.

« Un geste oublié, une marche mal négociée… Les accidents les plus graves naissent souvent des actions les plus simples. »

L’enjeu est de prévenir les pannes soudaines, les pertes de contrôle ou les erreurs d’attelage, encore trop souvent à l’origine d’accidents graves.

Atteler et dételer : des étapes à haut risque

L’attelage reste un moment critique. Les recommandations insistent sur plusieurs points essentiels :

• Stabiliser l’outil avant le dételage ;

• Travailler sur un sol plat ou compensé avec des cales adaptées ;

• Harmoniser les pièces d’attelage pour faciliter les raccordements ;

• Vérifier la prise électrique, la prise de force et les protections des flexibles.

Ces opérations exigent concentration et méthode, car les accidents liés au basculement ou à l’écrasement restent parmi les plus sévères.

Un geste simple mais essentiel : monter et descendre en sécurité

Les chutes lors de la montée ou de la descente du tracteur font partie des accidents les plus courants. Les règles préconisées sont explicites. Il faut toujours descendre à l’arrêt lorsque le frein à main est serré. Il est plus judicieux de conserver trois points d’appui et de ne jamais sauter depuis la cabine. Enfin, il est conseillé de nettoyer régulièrement les marchepieds pour éviter les glissades.

Ces gestes simples réduisent nettement le risque de blessures, notamment lors des périodes d’activité intense où la fatigue peut favoriser les imprudences.

Sécurité routière : la ceinture devient incontournable

Sur la route, la législation et les experts rappellent l’importance du port de la ceinture, désormais obligatoire sur tous les tracteurs équipés. La justification est claire : même à 30 km/h, un choc frontal peut être fatal au conducteur non attaché, projeté contre la colonne de direction.

Pour les tracteurs plus anciens dépourvus de ceinture, il est recommandé d’utiliser les points d’ancrage existants ou de remplacer le siège par un modèle homologué.

Adapter sa conduite au champ : maîtriser terrain, vitesse et environnement

Au champ, la vigilance reste essentielle. Les mesures de sécurité portent sur plusieurs axes :

• Sécurisation du périmètre de travail, en limitant la présence de personnes non autorisées ;

• Maîtrise des vitesses et des manœuvres, en évitant les virages brusques ;

• Attention aux conditions du terrain, en particulier sols humides, pentes ou obstacles cachés ;

• Gestion correcte des outils hydrauliques, qui ne doivent jamais être manipulés en position levée sans dispositif de blocage.

L’objectif est de limiter le risque d’enlisement, de perte de contrôle ou de blessures lors des interventions sur les outils.

La sécurité : un réflexe vital

Malgré les avancées techniques, les accidents liés aux tracteurs demeurent fréquents. Les données de la MSA, qui montrent que 20 % des accidents du travail agricoles sont liés aux machines, soulignent l’importance de maintenir des pratiques strictes et systématiques.

Face à des engins toujours plus performants et à des conditions de travail parfois exigeantes, la sécurité doit rester un réflexe. Former, prévenir et entretenir sont, plus que jamais, les trois mots d’ordre indispensables pour réduire durablement le risque d’accident.