Inondations : comment rendre votre exploitation plus rÃ©siliente ?

La premiÃ¨re Ã©tape, câ€™est lâ€™organisation. Un plan dâ€™urgence bien pensÃ© devient votre mode opÃ©ratoire en cas de crue. Il dÃ©finit qui fait quoi avant, pendant et aprÃ¨s lâ€™Ã©vÃ©nement : surveillance mÃ©tÃ©o, protection des Ã©quipements sensibles, Ã©vacuation des personnes et des animaux si nÃ©cessaire, puis remise en Ã©tat avec une priorisation des tÃ¢ches et des ressources. Ce document, peu coÃ»teux Ã Ã©laborer, peut ensuite Ãªtre adaptÃ© Ã dâ€™autres alÃ©as comme les tempÃªtes ou les Ã©pisodes neigeux. Pour alimenter cette veille, deux sites sont incontournables : la Vigilance MÃ©tÃ©o-France, mise Ã jour deux fois par jour pour les phÃ©nomÃ¨nes Â« pluie-inondation Â» ou Â« vagues-submersion Â», et Vigicrues, qui suit les niveaux des principaux cours dâ€™eau. DÃ©finir des seuils dâ€™alerte et des procÃ©dures internes claires permet dâ€™agir vite : poser des batardeaux, occulter les aÃ©rations basses, sÃ©curiser les produits dangereux, couper certains circuits Ã©lectriques, mettre Ã lâ€™abri le personnel. AprÃ¨s lâ€™Ã©vÃ©nement, il faut assÃ©cher, nettoyer, diagnostiquer les rÃ©seaux, documenter les dommages pour lâ€™expertise et planifier le redÃ©marrage par Ã©tapes.

Adaptations techniques

Au-delÃ de lâ€™organisation, des adaptations techniques peuvent faire la diffÃ©rence. Limiter les entrÃ©es dâ€™eau dans les bÃ¢timents est une prioritÃ© : prÃ©voir des dispositifs pour la pose rapide de batardeaux, installer des clapets anti-retour sur les rÃ©seaux, colmater fissures et joints dÃ©fectueux. Dans les zones entiÃ¨rement inondables, amÃ©nager un espace refuge accessible de lâ€™intÃ©rieur, avec une issue vers lâ€™extÃ©rieur, peut sauver des vies. Anticiper le rangement en hauteur grÃ¢ce Ã des racks ou des palettes permet de protÃ©ger le petit matÃ©riel. Les Ã©quipements fixes, comme les chaudiÃ¨res ou les armoires phytosanitaires, doivent Ãªtre surÃ©levÃ©s ou protÃ©gÃ©s. Le rÃ©seau Ã©lectrique mÃ©rite une attention particuliÃ¨re : mettre hors dâ€™eau les tableaux, installer des circuits descendants pour Ã©viter les rÃ©tentions et individualiser les circuits entre zones inondables et zones hors dâ€™eau. Sur les parcelles, il est possible dâ€™adapter les plantations : choisir des variÃ©tÃ©s peu sensibles, orienter les palissages dans le sens du courant, planter sur buttes en arboriculture, installer des haies brise-courant et des bandes enherbÃ©es pour limiter lâ€™Ã©rosion. Les rÃ©seaux dâ€™irrigation peuvent Ãªtre enfouis, les cuves Ã gaz ou hydrocarbures arrimÃ©es et Ã©tanchÃ©ifiÃ©es. PrÃ©voir des aires de repli hors zone inondable pour les vÃ©hicules et, si possible, un espace en hauteur pour les troupeaux est Ã©galement recommandÃ©. Enfin, dans les bÃ¢timents les plus exposÃ©s, privilÃ©gier des matÃ©riaux rÃ©sistants Ã lâ€™eau â€“ sols en carrelage ou bÃ©ton, cloisons hydrofuges, menuiseries en PVC ou mÃ©tal â€“ et opter pour du double vitrage, plus rÃ©sistant Ã la pression de lâ€™eau.

Prendre des mesures qui sâ€™inscrivent dans une vÃ©ritable culture du risque

Ces mesures ne sont pas seulement prÃ©ventives : elles sâ€™inscrivent dans une vÃ©ritable culture du risque. Chaque remise en Ã©tat doit Ãªtre lâ€™occasion de renforcer la rÃ©silience face aux alÃ©as climatiques, en choisissant des matÃ©riaux adaptÃ©s et en intÃ©grant les recommandations des dispositifs publics comme la StratÃ©gie nationale de gestion des risques dâ€™inondation.

Reste la question financiÃ¨re. En France, lâ€™indemnisation des catastrophes naturelles repose sur la solidaritÃ© nationale. Lâ€™Ã©tat de catastrophe naturelle est reconnu par arrÃªtÃ© interministÃ©riel, dÃ©clenchant la garantie Â« Cat-Nat Â» sur les contrats dâ€™assurance de dommages. Les inondations (ruissellement, dÃ©bordement, remontÃ©e de nappe) sont couvertes, et les pertes dâ€™exploitation peuvent lâ€™Ãªtre si votre contrat le prÃ©voit. La dÃ©claration doit Ãªtre faite rapidement, dans les trente jours suivant la parution de lâ€™arrÃªtÃ©, avec photos et inventaires Ã lâ€™appui. La garantie Cat-Nat est automatiquement incluse dans les contrats comportant une garantie incendie ou dÃ©gÃ¢ts des eaux (1) sources Gouvernement et France Assureurs.

Chez Groupama, vos biens professionnels (locaux, matÃ©riel, stocks) sont couverts en cas dâ€™inondation, au titre de la garantie Â« Catastrophes naturelles Â» ou Â« Ã‰vÃ©nements naturels Ã caractÃ¨re exceptionnel Â» selon votre contrat. Votre conseiller est lÃ pour vÃ©rifier vos options et vous aider Ã intÃ©grer ces mesures dans votre plan dâ€™urgence. Car mieux anticiper, câ€™est aussi mieux redÃ©marrer.