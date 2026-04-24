Eureden, une coopérative à portée de clic

La solution Mon Eureden constitue aujourd’hui le socle de cet écosystème digital de la coopérative. Depuis un seul outil, les adhérents peuvent accéder à de nombreuses informations et services en ligne. Certaines initiatives ont déjà ouvert la voie. C’est le cas de Côté Marché, qui permet la commercialisation des céréales en ligne, un premier pas vers la digitalisation des services.

Notre objectif avec cette solution digitale est de venir enrichir la relation avec le technico-commercial.

Un digital déjà bien présent

Autre exemple marquant : la gestion des précurseurs d’explosifs utilisés en agriculture. Soumise à des contraintes réglementaires strictes, cette activité a vu ses démarches administratives simplifiées grâce au numérique. Souscription, consultation des documents obligatoires… les adhérents gagnent un temps précieux tout en respectant la réglementation.

D’autres outils, comme Konnect Volaille, illustrent également l’intégration progressive du digital, en accompagnant les éleveurs dans le suivi de leur activité.

Commander quand on veut, avec l’e-commerce « Mon Eureden J’achète »

Avec « Mon Eureden J’achète », la coopérative franchit une nouvelle étape. Cette plateforme de e-commerce permet aux adhérents de consulter les produits et services proposés par les équipes de la coopérative et de passer commande directement depuis l’exploitation.

Un outil pensé pour répondre aux nouveaux usages : pouvoir commander au moment qui convient le mieux. Mon Eureden j’achète s’est appuyé sur un groupe d’adhérents pilotes, qui contribuent à ajuster l’outil au plus près des besoins du terrain. « Par exemple, dans mon exploitation, l’objectif avec cette solution digitale est de venir enrichir la relation avec le technico-commercial », explique Laurent Le Coz. Cette plateforme permet ainsi aux équipes de terrain de consacrer davantage de temps à l’accompagnement technique des exploitations sur les sujets stratégiques.

Un outil appelé à évoluer

Notre démarche est centrée sur les utilisateurs. Nous travaillons avec des agriculteurs testeurs, nous allons continuer à développer des services accessibles 7j/7 et 24 h/24.

En permettant de s’informer, commander et accéder à différents services en ligne, la solution Mon Eureden contribue également à faciliter la prise de décision des exploitants.

L’ambition est claire : faciliter le quotidien des adhérents tout en conservant ce qui fait la force du modèle coopératif : la proximité, le conseil et l’accompagnement humain.

Avec Mon Eureden et Mon Eureden J’achète, Eureden met le digital au service de la modernisation des services agricoles et accompagne les exploitants face aux défis de demain.

Laurent Le Coz et Yves Thomas / Eureden

Repères : Laurent Le Coz, agriculteur à Gourin (56); Exploitation de 80 ha ; Grandes cultures/volailles de chair/légumes transformés.

Une plateforme sécurisée et personnalisée