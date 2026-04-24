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Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Démarches en ligne : prêt pour la dématérialisation ?

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Démarches en ligne : prêt pour la dématérialisation ?

En Bretagne, toutes les demandes d’autorisation d’exploiter doivent désormais être déposées en ligne via la procédure numérique.

Lecture : 2 min.
paysage de campagne avec un champ et un talus - Illustration Démarches en ligne : prêt pour la dématérialisation ?
Pour faciliter chaque étape des démarches dématérialisées, préparez vos documents fonciers avant connexion. 

La dématérialisation s’impose. Pour les agriculteurs, cette évolution marque un véritable tournant dans les relations avec l’Administration, puisque la plateforme « Démarches simplifiées » devient l’unique porte d’entrée pour enregistrer les demandes, qu’il s’agisse des autorisations classiques, des reprises familiales ou des confirmations de non‑soumission. Cette centralisation vise à fluidifier les échanges et à réduire les délais d’instruction, mais suppose aussi une réelle aisance dans l’usage des outils numériques.

La transition numérique se poursuivra pour d’autres formalités agricoles

Une transition numérique incontournable

Remplir une demande en ligne exige de maîtriser quelques étapes essentielles : la création d’un compte associé à une adresse mail fonctionnelle, la préparation de documents à joindre sous format numérique et leur bonne organisation avant envoi. Les pièces liées au foncier occupent une place importante : fichiers tabulaires, cartes ou justificatifs divers doivent être enregistrés avec soin pour éviter d’éventuels rejets lors de la validation. Même les courriers qui étaient auparavant transmis par voie postale doivent désormais être numérisés pour constituer un dossier complet conforme aux exigences administratives. Il est donc indispensable d’anticiper, notamment pour les exploitations qui doivent régulièrement actualiser leurs situations foncières ou transmettre des éléments complémentaires.

Une occasion de mettre à jour votre foncier

La préparation d’un dossier numérique constitue aussi le bon moment pour vérifier la cohérence des surfaces déclarées, rectifier des informations anciennes ou identifier d’éventuelles incohérences. Un foncier bien actualisé facilite l’instruction des demandes et limite les allers‑retours avec les services administratifs. Face aux difficultés que peuvent rencontrer certains exploitants, un accompagnement personnalisé peut être utile pour sécuriser les démarches, éviter les erreurs techniques et gagner un temps précieux. Dans la mesure où la transition numérique est appelée à se poursuivre pour d’autres formalités agricoles, se familiariser dès maintenant avec ces outils constitue donc un véritable avantage pour la suite.

Louis‑Guillaume Rebière / Cogedis

La dématérialisation devient la règle

La dématérialisation des demandes d’autorisation d’exploiter devient la règle dans tous les départements bretons. La plateforme « Démarches simplifiées » est désormais l’unique moyen de déposer vos dossiers. Cette évolution suppose une bonne maîtrise des outils numériques et une préparation rigoureuse des documents liés au foncier. Un accompagnement peut vous aider à sécuriser vos démarches.

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