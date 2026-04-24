Démarches en ligne : prêt pour la dématérialisation ?

La dématérialisation s’impose. Pour les agriculteurs, cette évolution marque un véritable tournant dans les relations avec l’Administration, puisque la plateforme « Démarches simplifiées » devient l’unique porte d’entrée pour enregistrer les demandes, qu’il s’agisse des autorisations classiques, des reprises familiales ou des confirmations de non‑soumission. Cette centralisation vise à fluidifier les échanges et à réduire les délais d’instruction, mais suppose aussi une réelle aisance dans l’usage des outils numériques.

La transition numérique se poursuivra pour d’autres formalités agricoles

Une transition numérique incontournable

Remplir une demande en ligne exige de maîtriser quelques étapes essentielles : la création d’un compte associé à une adresse mail fonctionnelle, la préparation de documents à joindre sous format numérique et leur bonne organisation avant envoi. Les pièces liées au foncier occupent une place importante : fichiers tabulaires, cartes ou justificatifs divers doivent être enregistrés avec soin pour éviter d’éventuels rejets lors de la validation. Même les courriers qui étaient auparavant transmis par voie postale doivent désormais être numérisés pour constituer un dossier complet conforme aux exigences administratives. Il est donc indispensable d’anticiper, notamment pour les exploitations qui doivent régulièrement actualiser leurs situations foncières ou transmettre des éléments complémentaires.

Une occasion de mettre à jour votre foncier

La préparation d’un dossier numérique constitue aussi le bon moment pour vérifier la cohérence des surfaces déclarées, rectifier des informations anciennes ou identifier d’éventuelles incohérences. Un foncier bien actualisé facilite l’instruction des demandes et limite les allers‑retours avec les services administratifs. Face aux difficultés que peuvent rencontrer certains exploitants, un accompagnement personnalisé peut être utile pour sécuriser les démarches, éviter les erreurs techniques et gagner un temps précieux. Dans la mesure où la transition numérique est appelée à se poursuivre pour d’autres formalités agricoles, se familiariser dès maintenant avec ces outils constitue donc un véritable avantage pour la suite.

Louis‑Guillaume Rebière / Cogedis

La dématérialisation devient la règle