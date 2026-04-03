Autonomie protéique : gagnez en résilience

Le prix du lait recule tandis que les charges restent élevées. Dans ce contexte de marges comprimées, de nombreux éleveurs hésitent à investir. Et pourtant, le tourteau de soja se situe aujourd’hui à un niveau de prix relativement bas (en mars 2026 : 392 €/t pour 46-48 % de matières azotées totales). C’est précisément ce moment qu’il faut saisir. Introduire des cultures protéiques dans sa rotation coûte moins cher lorsque les intrants sont plus abordables et que la pression économique est moins forte. L’autonomie protéique se construit dans le temps long, avec méthode, et non dans l’urgence.

Elle repose avant tout sur le choix des cultures fourragères. Les légumineuses, comme la luzerne ou le trèfle violet, occupent une place centrale grâce à leur richesse en matières azotées totales, comprise entre 16 et 22 % selon les espèces et le stade de récolte. Associées aux graminées dans des prairies multi-espèces, elles permettent d’obtenir des fourrages équilibrés et réguliers. Leur capacité à fixer l’azote de l’air, pouvant atteindre 100 à 200 kg par hectare et par an, limite le recours aux engrais minéraux et améliore la fertilité des sols, avec un effet positif pour les cultures suivantes.

La qualité du fourrage constitue un autre facteur déterminant. Une récolte réalisée au bon stade optimise la valeur protéique sans pénaliser excessivement le rendement. À l’inverse, des conditions de récolte ou de conservation mal maîtrisées peuvent entraîner des pertes de protéines importantes, parfois supérieures à 15 %. Le pilotage des dates de fauche, le réglage du matériel et la rapidité de mise en silo sont donc essentiels pour préserver la valeur alimentaire des stocks.

Renforcer l’autonomie protéique passe également par une meilleure adéquation entre les besoins du troupeau et les ressources disponibles. L’ajustement des rations, en lien avec le stade physiologique des animaux, permet de limiter les excès de correcteurs azotés. Dans certains systèmes, cette approche globale peut conduire à une réduction de 30 à 60 % des achats de tourteaux, avec un impact économique significatif et une moindre dépendance aux importations.

Pierre Lebreton / Cerfrance Bretagne

Résilience des exploitations