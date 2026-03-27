FONDS D’ASSAINISSEMENT REGIONAL (FAR) : PERSPECTIVES 2026

C’est à l’initiative de l’ensemble des familles professionnelles de la filière bovine du Bétail et des Viandes que les Fonds d’Assainissement Régionaux ont été déployés. Le dispositif, financé par les éleveurs via un prélèvement volontaire, a vite montré sa pertinence. En 2025, les Fonds d’Assainissement Régionaux ont traité plus de 5 850 dossiers pour un montant total, reversé aux éleveurs, supérieur à 6 450 000 €.

Une participation en hausse de 0,001 €/Kg carcasse

Les indemnisations de solidarité, calculées sur la base des cotations, ont bondi de 30% en moyenne par rapport à 2024, en lien avec la hausse des prix du marché. « En sachant que plus de 80% des ressources des FAR sont reversées directement aux éleveurs sous forme d’indemnisation de solidarité, l’équilibre du dispositif était fragilisé » explique Christophe HOCHEDE, Président d’INTERBEV Hauts-de-France. « Dans toutes les régions, nous avons alors décidé d’augmenter la participation de 0,001 €/kg carcasse pour maintenir un reversement équivalent à 100%de la valeur calculée par les FAR ». A partir du 1er janvier 2026, la participation est donc actualisée à 0,007 € / kg carcasse ou 2,60 €/ tête. Les ressources complémentaires sont essentielles pour assurer la mission d’assainissement des FAR.

4 motifs de saisies ciblés pour les travaux d’assainissement 2026

Le suivi réalisé sur le territoire national au cours de ces 3 années d’exercices a permis de recueillir suffisamment de données pour définir des axes d’assainissement à court ou moyen terme. En 2025 une étude épidémiologique a été réalisée sous forme de thèse d’exercice vétérinaire ayant pour double objectif d’apprécier l’évolution des saisies pour cysticercose au cours des 15 dernières années et d’aboutir à la construction d’une grille d’enquête utilisable en élevage en cas d’infestation massive. Cette grille d’enquête « cysticercose » sera affinée pour la rendre opérationnelle sur le terrain. « Pour 2026, les travaux porteront plus particulièrement sur trois motifs de saisies qui représentent 85% des dossiers de prise en charge : le tiquetage musculaire, le schwannome et les myosites éosinophiliques. L’assainissement est un des piliers du dispositif FAR. » ajoute Christophe HOCHEDE. L’analyse des dossiers d’indemnisation pour schwannome a déjà permis d’identifier les caractéristiques des animaux saisis pour ce motif. Les FAR poursuivront leur implication dans les travaux de recherche génétique concernant les saisies pour myosite éosinophilique et engageront les travaux nécessaires là où les saisies pour tiquetage musculaire sont les plus nombreuses. Cet axe nécessite l’implication de tous : éleveurs, abatteurs, vétérinaires, etc…

Zoom sur les motifs de saisies éligibles au FAR

Cysticercose musculaire généralisée, localisée. Forme dégénérée ou vivante (taenia)

Ictère (jaunisse)

Tiquetage musculaire (prise en charge à 50%)

Processus tumoraux généralisés

Sclérose musculaire(origine métabolique) myodystrophie, dégénérescence

Schwannome

Myosite éonosinophilique (lésion sarcosporidiose)

Mélanose (couleur anormale)

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Si un de vos bovins est concerné par une saisie éligible au FAR, votre abattoir sollicitera le comité régional d’INTERBEV pour votre compte. Vous pourrez alors suivre l’avancement de l’instruction et du paiement sur l’onglet “FAR” de votre espace personnel.

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