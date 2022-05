Dans les bâtiments nos vaches ont trop chaud !

« Plus de confort grâce à l’eau, évacuer les calories, réduire le stress thermique et gagner en production. »

MATELAS A EAU AQUASTAR et AQUACLIM®

Les conséquences du stress thermique sont bien connues des vétérinaires : hausse de la température corporelle, du rythme cardiaque, hyperventilation, et ralentissement de l’activité, de la prise alimentaire, de la lactation, et même troubles de la fertilité ou impact sur le développement du fœtus et sur les performances futures du veau à naître.

C’est pour remédier à ce problème, que Bioret Agri a inventé un matelas pour logette à poche d’eau, l’AQUASTAR. Il permet un réel échange thermique, par contact sous la vache. Il répartit également la pression, sans point de compression, pour une bonne circulation du sang dans la mamelle. Les vaches en raffolent. (Les études montrent qu’elles le préfèrent aux autres systèmes de couchage.)

« L’effet climatisant est indéniable »

A Guémené Penfao (44), Amélie Courcoul et ses quatre associés ont choisi le matelas AquaClim thermodynamique pour leur nouveau bâtiment. D’un grand confort, il s’avère aussi une aide précieuse pour soutenir la production laitière lors des chaleurs estivales.

« Au début, mes associés et moi, nous étions un peu dubitatifs. Le matelas à eau AquaClim, on l’a avant tout choisi pour son confort. Sept centimètres d’épaisseur et un amorti d’eau, c’est très convaincant. Pour le côté climatisant et thermodynamique, on demandait à voir…

En 2019, nous avons regroupé trois troupeaux dans un bâtiment neuf, après la création du Gaec l’année précédente. Nous avons tout misé sur le confort, et on a bien fait, puisque le projet de sortir les vaches ne s’est pas concrétisé. Le bâtiment compte 220 logettes et trois robots. Nous avons équipé les logettes de matelas, car nous redoutions les problèmes de boiteries et de blessures causées par le béton, même avec de la paille.

Nous ne connaissions pas la marque Bioret, mais le conseiller bâtiment nous a orienté vers ce fabriquant local, situé à 45 km de chez nous. Les caractéristiques du matelas correspondaient à nos exigences de confort pour les animaux.

Le matelas AquaClim thermodynamique permet de rafraîchir les vaches pour limiter le stress thermique. De plus, il récupère la chaleur de la vache pour produire une éco-énergie. Dans notre élevage, nous produisons ainsi de l’eau chaude.

Le montage, à six personnes, dont deux techniciens Bioret, a été rapide. Nous avons installé les matelas en deux jours et demi. La pose commence par une bâche protectrice, recouverte par un tapis de latex recyclé de trois centimètres, puis le matelas en lui-même, splitté au béton. A la fin, les techniciens ont rempli les matelas et les genouillères d’eau. L’eau tourne en circuit fermé.

L’adaptation des animaux a été très rapide. Les vaches s’allongent dans les logettes, j’en ai même filmé une en train de ronfler ! On a l’impression qu’elles sont en lévitation. Je compare l’AquaClim à un matelas antiescarts pour les humains. Nous n’avons pas de problèmes de gros jarrets.

Quand nous avons mis le bâtiment en route, nous tournions à une moyenne d’étable d’environ 27 kg de lait. La production a progressivement augmenté jusqu’à 38 kg. Bien sûr, beaucoup de facteurs entrent en jeu pour améliorer les résultats laitiers : l’alimentation, la traite robotisée, la génétique…

Nous avons passé les deux étés 2019 et 2020, avec de bonnes chaleurs, sans déplorer beaucoup de perte de lait sur les animaux, 2,5 litres tout au plus. Nous nous félicitions d’avoir un bâtiment bien ventilé. A vrai dire, nous n’avions jamais vraiment fait cas du potentiel « climatisant » des matelas. Jusqu’à l’été 2021. Un été frais, plutôt maussade. Nous avions repéré que quelques circulateurs des matelas étaient en panne, mais nous ne les avons pas fait changer aussitôt. En quelques jours, les températures ont grimpé, et les vaches ont chuté fortement en lait. Nous avons aussitôt appelé Bioret pour relancer la circulation de l’eau, et la production laitière est repartie. Moi qui ne crois que ce que je vois, aujourd’hui, je suis bien obligée de reconnaitre que l’effet « climatisant » du matelas est indéniable ! »

Pour améliorer le bien-être de la vache pendant les périodes de chaleur, la ventilation est une réponse complémentaire du besoin d’extraction des calories par le dessus du corps.

Bioret Agri propose les ventilateurs Cyclone 360 en 52 et 72 pouces pour traiter tout type de bâtiment. Le Cyclone 360 grâce à son déflecteur diffuse l’air venant à vitesse élevée (0,5 à 3 m/s) sur le dos des vaches. Il supprime la couche isolante et réactive les échanges thermiques par la peau.

Le flux d’air oblique du haut vers le bas déstratifie les couches d’air. Il circule jusqu’au sol et réduit l’humidité de la litière.

Eviter le stress thermique aux vaches en stabulation, plus qu’une question de bien-être, c’est un enjeu vital pour leur santé et leurs performances.

