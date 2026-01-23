Une croissance assurée avec une dilution instantanée

« Je cherchais à éliminer les variations de matière grasse inhérentes au lait de vache et à garantir un produit stable », explique l’éleveur. Sur le plan technique, l’aliment d’allaitement apporte bien des avantages face au lait entier. L’aliment d’allaitement offre une alimentation linéaire sans changement de composition lié aux taux de matière grasse ou de cellules du lait, ce qui facilite l’assimilation pour les veaux. Formulé à base de poudre de lait écrémé (PLE) et matière grasse, l’aliment d’allaitement Breiz Express favorise la croissance grâce à sa formule sécurisée, contenant des probiotiques et des levures. Son appétence est garantie, les veaux n’ont montré aucune problématique lors du changement d’aliment.

Une gestion du temps optimisée

Avec ce changement, l’organisation du travail est simplifiée. Notamment le matin en supprimant l’attente liée à la disponibilité et à la quantité suffisante de lait. Lorsque la salariée de l’élevage commence sa journée, l’aliment d’allaitement est prêt à être distribué aux veaux.

Le nouvel aliment d’allaitement Breiz Express facilite encore plus l’utilisation. « Il est très peu volatile, ne mousse pas et surtout il fait moins de poussière », témoigne Olivier. Tout cela est possible grâce à la formulation spéciale, utilisant la technologie Spruhmix, qui contribue directement à ce gain de temps : elle assure une dilution de la poudre beaucoup plus facile et rapide, sans formation de grumeaux ni de mousse. La poudre est également plus dispersible, et le fait qu’elle ne fasse pas de poussière permet de maintenir une laiterie propre.

Des protocoles pour optimiser les performances

Pour sécuriser cette phase de croissance, l’éleveur a mis en place un protocole strict. La buvée est préparée et distribuée au taxi à lait : « On est sûr d’avoir la bonne température de buvée et de distribuer la bonne quantité », commente l’éleveur. Breiz Express est adapté à la distribution en taxi à lait et le nettoyage du matériel est facilité car le produit ne colle pas. À la Ferrme de Keryann, chaque veau a sa tétine, qui est changée en fonction de sa croissance pour avoir un débit de buvée adapté à l’évolution du veau et un seau dédié afin d’éviter tout risque de contamination.

Un accompagnement pour mesurer les résultats

Pour maximiser le potentiel de ses futures laitières, l’éleveur distribue parallèlement, l’aliment Genixo Mel et assure une continuité avec le travail réalisé en nurserie. L’aliment solide doit être très appétent, et très digestible afin d’apporter suffisamment d’énergie, de protéines et de minéraux pour répondre aux besoins du veau. Il permet le développement des papilles du rumen afin de favoriser une bonne ingestion pour assurer les croissances. Avec ce programme alimentaire, aliment d’allaitement et aliment génisse, l’éleveur réalise les premières inséminations à 14 mois, « et je m’adapte aussi en fonction du gabarit », précise Olivier.

L’ambition de l’élevage est d’atteindre un Gain moyen quotidien (GMQ) d’un kilogramme pour maintenir l’âge au vêlage à 24 mois. Ces résultats sont possibles avec une surveillance de la croissance des génisses. L’éleveur pourra compter sur l’accompagnement d’Eureden avec la pesée des génisses avant le sevrage.

La ferme de Keryann a une approche méthodique pour allier simplicité du travail et performance en s’appuyant sur l’aliment d’allaitement pour la régularité nutritionnelle et l’aliment génisse pour atteindre ses objectifs de croissance.

Marine Rozec / Eureden